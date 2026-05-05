Αποχή από τα καθήκοντά τους μέχρι και την Παρασκευή συνεχίζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου της Αθήνας με αφορμή την επίθεση και τον τραυματισμό τεσσάρων συναδέλφων τους. Στις υπόλοιπες υπηρεσίες των δικαστηρίων οι δικαστικοί υπάλληλοι μέχρι την Παρασκευή θα πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις εννέα μέχρι τις έντεκα το πρωί..

Σε ανακοίνωση του ο σύλλογος δικαστικών υπαλλήλων Αθήνας αναφέρει :

Οι κινητοποιήσεις των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας με αφορμή το τραγικό γεγονός που συνέβη στις 28-4-2026 όταν ένοπλος εισήλθε στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου και πυροβόλησε με αποτέλεσμα των τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ δυναμικά από την Τετάρτη 6/5 μέχρι και την Παρασκευή 8/5, καθώς μέχρι στιγμής κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν έχει ληφθεί, ως εξής:

Ολοήμερη αποχή στις υπηρεσίες και τα τμήματα που στεγάζονται στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθήνας και δίωρη διακοπή εργασιών κατά τις ώρες 09.00 – 11.00 στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας.

Στο πλαίσιο αυτό, την Πέμπτη 7/5 στις 09.00 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη – συζήτηση στην Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθήνας με τη συμμετοχή συναδέλφων από τις υπηρεσίες που εδρεύουν στο συγκρότημα της οδού Λουκάρεως.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ για την αποχή στο πρώην Ειρηνοδικείο:

Οι δικαστικοί υπάλληλοι βρισκόμαστε στον χώρο εργασίας μας, απέχουμε όμως από τα καθήκοντά μας. Οι περιπτώσεις όπου παραγράφονται δικαιώματα των πολιτών ή αξιώσεις του Δημοσίου ή είναι εξαιρετικά επείγουσες θα αντιμετωπιστούν με συναδέλφους που θα διατεθούν από τα αρμόδια τμήματα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας μας και της ζωής μας!