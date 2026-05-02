Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 89χρονος που προκάλεσε πανικό σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο, τραυματίζοντας πέντε άτομα, μετά την απολογία του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Οι κατηγορίες και η απόφαση προφυλάκισης

Ανακρίτρια και εισαγγελέας δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του και αποφάσισαν την προφυλάκισή του. Ο 89χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, της διακεκριμένης παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας και της απειλής διάπραξης εγκλημάτων.

Κατά την απολογία του, δεν έδειξε μεταμέλεια για τους πυροβολισμούς που προκάλεσαν τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων. Όπως είπε, «Αρνούμαι ότι αποπειράθηκα να σκοτώσω. Ήθελα μόνο να κάνω ντόρο για να μπορεί ο πολίτης να βρίσκει το δίκιο του. Λυπάμαι που τραυμάτισα τους υπαλλήλους και μπορώ να καλύψω τα έξοδα νοσηλείας τους μέχρι 10.000€».

Οι καταθέσεις και η στάση του

Οι δικαστικές αρχές κατέληξαν ότι ο 89χρονος είχε προσχεδιάσει τις πράξεις του και ενήργησε με δόλο. Στην απολογία του περιέγραψε πώς απέκτησε τα όπλα: «Στο χωριό μου ζήτησα από κάποιους να μου φέρουν μία καραμπίνα και ένα περίστροφο. Τα πλήρωσα και τα έφερα στην Αθήνα. Είχα αποφασίσει ότι θα πάω φυλακή. Πήρα τα όπλα και πήγα στον ΕΦΚΑ. Ζήτησα τη διευθύντρια να της μιλήσω. Βγήκε ένας υπάλληλος και με ρώτησε ποιον θέλω, με νευρίασε, έβγαλα την καραμπίνα και σημάδεψα προς τα πλακάκια ένα μέτρο μπροστά του. Προφανώς τον πήραν τα σκάγια».

Αντιδράσεις της οικογένειας και δηλώσεις του συνηγόρου

Η κόρη του, σχολιάζοντας τα γεγονότα, τόνισε: «Δεν παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου. Το ότι έχεις μία Α ηλικία δεν μπορεί να είναι δικαιολογία να πάρει κάποιος τον νόμο στα χέρια του».

Ο κατηγορούμενος, όπως υποστήριξε, δεν φοβάται τη φυλακή. Ο συνήγορός του Βασίλης Νουλέζας εξέφρασε την πεποίθηση ότι μετά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης ο εντολέας του θα οδηγηθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Όπως δήλωσε ο ίδιος ο κ. Νουλέζας, «Πιστολέρο είναι κάποιος που σηκώνει το πιστόλι να σκοτώσει άνθρωπο. Εκείνος το επέλεξε ως τρόπο διαμαρτυρίας. Ανορθόδοξος, αξιόποινος».