Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε στη μία το μεσημέρι ο 89χρονος δράστης της διπλής ένοπλης επίθεσης στο Πρωτοδικείο Αθηνών της οδού Λουκάρεως και στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας.

Όπως δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Β. Νουλέζας, ο εντολέας του σκοπεύει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ και τους τέσσερις δικαστικούς υπαλλήλους που τραυματίστηκαν από τα σκάγια. Υποστηρίζει ότι είχε φτάσει σε σημείο απόγνωσης και απελπισίας και πως δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει τραυματισμούς, καθώς –όπως ισχυρίζεται– πυροβολούσε προς το έδαφος.

Βαρύ το κατηγορητήριο

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα, ενώ η απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να καθορίσει την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Οι κατηγορίες που του αποδίδονται αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας, τόσο εντός δικαστικού καταστήματος όσο και με πυροβόλο όπλο.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται πλημμεληματικές πράξεις όπως οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία κυνηγετικού όπλου, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Μετά την απολογία του θα αποφασιστεί αν θα προφυλακιστεί ή αν θα του επιβληθούν περιοριστικοί όροι.

Η σύλληψη στην Πάτρα και τα λόγια του δράστη

Ο Χάρης Τσίτσικας, μέλος του ΔΣ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, περιέγραψε στο MEGA τις στιγμές της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα, όπου είχε καταφύγει μετά τα αιματηρά γεγονότα στην Αθήνα.

«Από την πρώτη στιγμή που έγινε το αιματηρό επεισόδιο στην Αθήνα, υπήρχε συνεχής επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών Αττικής και Πάτρας, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι ο δράστης πιθανόν θα κατευθυνθεί προς την πόλη μας και ίσως επιχειρήσει να διαφύγει μέσω του λιμανιού προς την Ιταλία», ανέφερε ο κ. Τσίτσικας. Όπως είπε, το σήμα ήρθε από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Αθήνας και ακολούθησε ειδοποίηση από ξενοδοχείο, όπου εντοπίστηκε άτομο που ταίριαζε με την περιγραφή του δράστη.

«Μετά από εντολές των ανωτέρων μας, εκπονήθηκε άμεσα σχέδιο για τη σύλληψη, καθώς το ξενοδοχείο ήταν γεμάτο μαθητές και επισκέπτες», σημείωσε ο αστυνομικός. «Όταν ο ύποπτος κατέβηκε στο λόμπι, τον ακινητοποίησα από πίσω και του είπα ότι είμαι αστυνομικός. Ήταν συνεργάσιμος, νηφάλιος και χαμογελαστός».

Κατά τον σωματικό έλεγχο, οι αστυνομικοί βρήκαν πάνω του ένα γεμάτο περίστροφο 38 χιλιοστών και δέκα επιπλέον σφαίρες. «Μόλις τον συνέλαβα, μου χαμογέλασε και μου είπε “θα είμαι σε όλα τα δελτία ειδήσεων”», ανέφερε ο κ. Τσίτσικας, προσθέτοντας ότι ο συλληφθείς παραδέχθηκε πως είχε προβλήματα με το ΙΚΑ και την ασφάλισή του.

Το χρονικό των επιθέσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ο 89χρονος μετέβη αρχικά με ταξί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όπου πυροβόλησε με κοντόκανη καραμπίνα, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο στο πόδι. Έπειτα, επιβιβάστηκε ξανά σε ταξί και κατευθύνθηκε προς το Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, όπου άνοιξε εκ νέου πυρ, τραυματίζοντας τέσσερις γυναίκες.

Στο ταξί που χρησιμοποίησε, άφησε τη βαλίτσα του με το διαβατήριο, πορτοφόλι και προσωπικά έγγραφα. Η αστυνομία τον εντόπισε αργότερα στην Πάτρα, όπου φέρεται να σχεδίαζε να διαφύγει στο εξωτερικό. Είχε ήδη αγοράσει εισιτήριο για πλοίο με προορισμό την Ανκόνα της Ιταλίας.

Ο ηλικιωμένος αναγνωρίστηκε μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανιψιά του τηλεφώνησε στις αρχές επιβεβαιώνοντας την ταυτότητά του. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι σκόπευε να ταξιδέψει στη Γερμανία.

Ο 89χρονος, ο οποίος λάμβανε συντάξεις από τις ΗΠΑ και τη Γερμανία, φέρεται να αντιμετώπιζε δυσκολίες με την έκδοση σύνταξης στην Ελλάδα και δικαστικές εκκρεμότητες με τον ΕΦΚΑ και το ΙΚΑ.

Η υπόθεση, που συγκλονίζει την κοινή γνώμη, εγείρει ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας σε δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικά κτίρια, μετά την πολύωρη διαφυγή του δράστη πριν τη σύλληψή του.