Ο Αντονίν Πανένκα μίλησε για το ιστορικό πέναλτι που φέρει το όνομά του, τονίζοντας ότι, παρότι η ιδέα του παραμένει ζωντανή και χρησιμοποιείται ευρέως, δεν εκτελείται πάντα σωστά από όλους τους ποδοσφαιριστές.

Ο 77χρονος Τσέχος ανέφερε πως είναι τιμή του που μετά από 50 χρόνια το συγκεκριμένο χτύπημα εξακολουθεί να υπάρχει στο ποδόσφαιρο και να δοκιμάζεται από παίκτες κάθε επιπέδου, σημειώνοντας όμως ότι «δεν το εκτελούν όλοι σωστά».

Σε πιο αιχμηρή τοποθέτηση, δήλωσε: «Δεν θα άφηνα τον Βινίσιους Τζούνιορ να εκτελεί πέναλτι. Έχει άλλα προσόντα, αλλά όχι για τα πέναλτι», αναφερόμενος στην αστάθεια του Βραζιλιάνου από τα 11 βήματα.

Ο Πανένκα σχολίασε επίσης το χαμένο πέναλτι του Μπραχίμ Ντίαθ, λέγοντας ότι τέτοιες στιγμές ανήκουν στην ομορφιά του παιχνιδιού: «αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, δεν μπορείς να την προγραμματίσεις».

Τέλος, υπογράμμισε πως τον χαροποιεί το γεγονός ότι η έμπνευσή του συνεχίζει να ζει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.