Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται η υπόθεση παραμονής του Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σημαντικά.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο οι Μαδριλένοι κινήθηκαν έγκαιρα ώστε να εξασφαλίσουν την παραμονή ενός εκ των σημαντικότερων ποδοσφαιριστών τους.

Μετά από μακρά περίοδο συζητήσεων και αρκετά σενάρια γύρω από το μέλλον του παίκτη, όλα δείχνουν πως έχει επιτευχθεί συμφωνία σε βασικό επίπεδο, με τις τελικές λεπτομέρειες να απομένουν για την ολοκλήρωση της υπόθεσης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμούσε εξαρχής να «δέσει» τον Βινίσιους για τα επόμενα χρόνια, θεωρώντας τον βασικό κομμάτι του αγωνιστικού της πλάνου και έναν από τους ηγέτες της επόμενης εποχής.