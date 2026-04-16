Έντονες συζητήσεις προκάλεσε η στάση του Βινίσιους στη ρεβάνς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μπάγερν Μονάχου για το Champions League, μετά το καθοριστικό γκολ του Ολίσε στις καθυστερήσεις.

Το τρομερό του Γάλλου εξτρέμ διαμόρφωσε το 3-3 και έστειλε τη Μπάγερν στα ημιτελικά, ολοκληρώνοντας τον αποκλεισμό της Ρεάλ, όμως η προσοχή στράφηκε και στη συμπεριφορά του Βραζιλιάνου σταρ.

Ο διεθνής άσος εθεάθη να χειροκροτά ειρωνικά αμέσως μετά τη φάση, σε μια αντίδραση που σχολιάστηκε έντονα στα social media και στις εκπομπές ανάλυσης του αγώνα.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η κίνηση του Βινίσιους φέρεται να είχε ως αποδέκτες τους συμπαίκτες του στην αμυντική γραμμή, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που χειρίστηκαν τη φάση του γκολ.

🇧🇷🇪🇸🚨 VINÍCIUS APLAUDIÓ IRÓNICAMENTE A LA DEFENSA DEL REAL MADRID: Después del golazo de Luis Díaz, el llorón brasileño fue enfocado aplaudiendo con mala leche a sus propios compañeros. pic.twitter.com/E3fu3e7nGk — Derechazo (@derechazoar) April 15, 2026