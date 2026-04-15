Απίθανο ματς στο Μόναχο, με πέντε γκολ στο πρώτο ημίχρονο, μια αποβολή και δύο τέρματα στο φινάλε που χάρισαν στη Μπάγερν τη μεγάλη πρόκριση.

Η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί θα βρει απέναντί της την Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά, με φόντο τον μεγάλο τελικό της 30ής Μαΐου στη Βουδαπέστη.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον πιο εκρηκτικό τρόπο, καθώς μόλις στα πρώτα δευτερόλεπτα σημειώθηκε το 0-1. Ο Μάνουελ Νόιερ υπέπεσε σε σοβαρό λάθος, δίνοντας ουσιαστικά πάσα στον Αρντά Γκιουλέρ, ο οποίος εκτέλεσε από μεγάλη απόσταση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η απάντηση της Μπάγερν ήταν άμεση, με την ισοφάριση να έρχεται πριν συμπληρωθούν έξι λεπτά. Από εκτέλεση κόρνερ του Κίμιχ και αδράνεια του Λούνιν, ο Πάβλοβιτς πήδηξε πιο ψηλά από όλους και με κεφαλιά έκανε το 1-1, επαναφέροντας τα δεδομένα πρόκρισης υπέρ των Βαυαρών.

Ο ρυθμός στη συνέχεια ήταν καταιγιστικός, με συνεχείς εναλλαγές και φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Στο 27’, ο Λούνιν απέκρουσε προσπάθεια του Κίμιχ, όμως λίγα δευτερόλεπτα μετά η Ρεάλ κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή. Ο Αρντά Γκιουλέρ ανέλαβε την εκτέλεση και με εντυπωσιακό απευθείας χτύπημα έδωσε ξανά προβάδισμα στη «βασίλισσα» (1-2).

Η Μπάγερν όμως δεν άργησε να αντιδράσει. Στο 38’, ο Χάρι Κέιν εκμεταλλεύτηκε μια φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή και με το γνωστό του ένστικτο «εκτέλεσε» για το 2-2.

Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, ο Βινίσιους σημάδεψε το δοκάρι με πλασέ από κοντινή απόσταση, όμως η Ρεάλ βρήκε τελικά το τρίτο γκολ. Στο 42’, ο Εμπαπέ ολοκλήρωσε ιδανικά αντεπίθεση μετά από ασίστ του Βινίσιους, γράφοντας το 2-3 του πρώτου μέρους σε ένα εντυπωσιακό ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε αρχικά, όμως οι ευκαιρίες δεν έλειψαν. Στο 55’, ο Εμπαπέ βρέθηκε τετ α τετ με τον Νόιερ, αλλά ο Γερμανός τερματοφύλακας του είπε «όχι» με μεγάλη επέμβαση. Στο 62’ ο Λουίς Ντίας δεν πρόλαβε να εκτελέσει σε καθαρό τετ α τετ, ενώ λίγο αργότερα ο Βινίσιους αστόχησε από καλή θέση. Στο 65’ ο Νόιερ μπλόκαρε δυνατό σουτ του Βαλβέρδε, ενώ στο 68’ ο Λούνιν πραγματοποίησε εντυπωσιακή απόκρουση σε φαλτσαριστό σουτ του Ολίσε.

Στο 86’ η αναμέτρηση άλλαξε δραματικά, όταν ο Καμαβινγκά αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας τη Ρεάλ με δέκα παίκτες.

Στα τελευταία λεπτά, η Μπάγερν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και έκανε την ολική ανατροπή. Ο Λουίς Ντίας με εξαιρετικό σουτ έφερε το ματς στο 3-3 και έδωσε νέο ενδιαφέρον στην υπόθεση πρόκριση, πριν ο Ολίσε ολοκληρώσει το «θρίλερ» με υπέροχο τελείωμα μέσα από την περιοχή για το τελικό 4-3, μέσα σε αποθέωση στο Μόναχο.

ΜΠΑΓΕΡΝ: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Τα, Κίμιχ, Γκνάμπρι (61′ Μουσιάλα), Κέιν, Ντίας, Ολίσε, Λάιμερ, Στάνισιτς (46′ Ντέιβις), Πάβλοβιτς.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μιλιτάο, Ρίντιγκερ, Μεντί, Μπραχίμ (61′ Καμαβίνγκα), Μπέλιγχαμ, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ, Εμπαπέ, Βινίσιους.