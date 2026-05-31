Ποιος θα μπορούσε να συνεχίσει να ζει έχοντας χάσει το παιδί του; Μην ψάξετε πολύ για την απάντηση. Σχεδόν κανένας. Και το σχεδόν μπαίνει μπροστά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο μας, όπως ο Λουίς Ενρίκε, που συνεχίζουν παρά μία τόσο σκληρή απώλεια.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει ζήσει τα πάντα μέχρι τώρα, τόσο στην καριέρα του ως προπονητής, όσο και ως άνθρωπος. Ο τεχνικός της Παρί έχασε τη Γη κάτω από τα πόδια του τον Αύγουστο του 2019, όταν η 9χρονη Χάνα έφυγε από την ζωή λόγω οστεοσαρκώματος, σκορπώντας θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο.

Ο Ενρίκε αναγκάστηκε να μάθει να ζει χωρίς εκείνη, κάτι που όπως είναι λογικό, δεν είναι καθόλου εύκολο για έναν γονέα. Κι όμως, εκείνος δεν πάτησε απλώς στα πόδια του, αλλά έκανε όλα εκείνα που φαινόντουσαν αδύνατα. Όταν ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα σίγουρα δεν περίμενε να πετύχει όλα εκείνα που ήρθαν, αφού άλλωστε δεν «γεύτηκε» ποτέ, την κατάκτηση του Champions League ως ποδοσφαιριστής.

Ο ποδοσφαιρικός κόσμος άρχισε να τον παρακολουθεί όταν προπονούσε τη Θέλτα, με αποτέλεσμα να την οδηγήσει στην 9η θέση της La Liga, με ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, πιο επιθετικό ποδόσφαιρο, εντελώς εκτός από το πλαίσιο της ισπανικής φιλοσοφίας τότε. Η επιβράβευση ήρθε το 2014 όταν η Μπαρτσελόνα τον επέλεξε. Το αποτέλεσμα ήταν να την οδηγήσει στην κορυφή της Ευρώπης το 2015, ενώ αποχώρησε από εκείνη με εννέα τρόπαια και ένα απίστευτο treble που έμεινε στην ιστορία.

Το 2018 ανέλαβε την Eθνική ομάδα της Ισπανίας με σκοπό να την οδηγήσει στη νέα ένδοξη εποχή της. Σε λιγότερο από έναν χρόνο, τον Ιούνιο, αποχώρησε από τον πάγκο της, χωρίς να υπάρξει κάποια εξήγηση στα Μέσα και τον κόσμο. Δύο μήνες αργότερα η μικρή Χάνα έφυγε από την ζωή αφήνοντας άφωνο τον κόσμο. Όλοι πίστευαν πως ο Ενρίκε δεν θα μπορούσε να συνεχίσει, κι όμως δεν τα παράτησε.

Αφού οδήγησε την Ισπανία στα ημιτελικά του Euro 2020, ήρθε το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022, με έναν πικρό αποκλεισμό. Εκείνος συνέχισε και το καλοκαίρι του 2023 το τηλέφωνο του χτύπησε. Η Παρί Σεν Ζερμέν έβλεπε στο πρόσωπο του κάτι που καμία άλλη ομάδα δεν μπορούσε ή φοβόταν να δει. Έναν μαχητή που μπορούσε να αντλήσει δύναμη μέσα από τις αποτυχίες και τις δύσκολες στιγμές.

Ο Ενρίκε άλλαξε τους Παριζιάνους, τους μετέφερε σε μία διαφορετική εποχή, όπου το ποδόσφαιρο είναι ελκυστικό χωρίς να το… κουράζεις. Το 2025 οδήγησε την Παρί στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της, παίζοντας το πιο κυριαρχικό ποδόσφαιρο στον πλανήτη και ενδεχομένως ένα από τα καλύτερα στην ιστορία. Φέτος, κατάφερε να κάνει το back to back με την ομάδα του, γράφοντας ξανά ιστορία, αφού η Παρί έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα που φτάνει σε μία τέτοια διάκριση (από το 1992 και μετά, αφότου το Κύπελλο Πρωταθλητριών μετονομάστηκε σε UEFA Champions League).

Ο Ισπανός είναι αήττητος σε τελικούς Champions League, έχοντας το απόλυτο 3/3. Είναι σίγουρα ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του γαλλικού συλλόγου, αλλά και ένας εκ των κορυφαίων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όσο και να μην… ακούγεται δυνατά αυτό.

Ο Λουίς Ενρίκε έδειξε σε όλους πως μπορείς να αντλήσεις δύναμη μέσα από ένα δυσσάρεστο γεγονός. Η ιστορία του δεν είναι απλώς μία από αυτές που θα έπρεπε να διδάσκονται στα σχολεία, αλλά μία από τις σπουδαιότερες στην ιστορία του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα.

Στα χέρια των παικτών του, λοιπόν, ένας πατέρας αγκαλιά με το 3ο του Champions League, αγγίζωντας τον ουρανό και το χέρι της αγαπημένης του Χάνα.