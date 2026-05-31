Η Ουκρανία επικράτησε με 2-0 της Πολωνίας σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Βρότσλαβ, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Ο διεθνής επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 34ο λεπτό με ένα εντυπωσιακό σουτ εκτός περιοχής, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν και λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου βρήκαν και δεύτερο γκολ, με τον Γιαρμολένκο να διαμορφώνει το τελικό 2-0 στο 44′.

Από ελληνικής πλευράς, ο Τόμας Κεντζιόρα του ΠΑΟΚ αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Πολωνία, ενώ ο Κάρολ Σβιντέρσκι του Παναθηναϊκού πέρασε στον αγωνιστικό χώρο με την έναρξη του δεύτερου μέρους.

Φιλική ήττα για τη Σερβία με αρχηγό Ζίβκοβιτς

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Σερβίας και φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο διεξήχθη στην Πορτογαλία.

Η σερβική ομάδα, με τον Βέλικο Παούνοβιτς στον πάγκο και αρκετά νέα πρόσωπα στη σύνθεσή της, γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από την αφρικανική αντίπαλό της, η οποία προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Για την ιστορία, τα γκολ του Πράσινου Ακρωτηίου πέτυχαν οι Κέβιν Λενίνι, Ντουάρτε και Μπετσιμόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σερβία βρίσκεται στον ίδιο όμιλο του Nations League με την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ολλανδία, ενώ θα αποτελέσει τον πρώτο αντίπαλο της «γαλανόλευκης» στη διοργάνωση, στις 24 Σεπτεμβρίου στο Βελιγράδι.