Μια ξεχωριστή και άκρως διασκεδαστική στιγμή καταγράφηκε στους εορτασμούς για την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, με πρωταγωνιστές ένα νιόπαντρο ζευγάρι που βρέθηκε στο επίκεντρο των πανηγυρισμών.

Καθώς χιλιάδες φίλοι της γαλλικής ομάδας γιόρταζαν στους δρόμους του Παρισιού τον δεύτερο διαδοχικό ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας τους, ένα ζευγάρι ασιατικής καταγωγής που πραγματοποιούσε τη φωτογράφιση του γάμου του κοντά στον Πύργο του Άιφελ βρέθηκε ξαφνικά περικυκλωμένο από ενθουσιασμένους οπαδούς.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι νεόνυμφοι εμφανίζονται να αντιμετωπίζουν με χαμόγελο και έκπληξη την απρόσμενη κατάσταση. Μάλιστα, ο γαμπρός έδειξε να απολαμβάνει το κλίμα της γιορτής, συμμετέχοντας με τον δικό του τρόπο στους πανηγυρισμούς των φίλων της Παρί.

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, προσφέροντας μία πιο ανάλαφρη εικόνα από τις ξέφρενες εκδηλώσεις που ακολούθησαν την ευρωπαϊκή επιτυχία των Παριζιάνων.

