Δύο άνδρες από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα νοσηλεύονται σε απομόνωση στη Βραζιλία, καθώς παρουσιάζουν συμπτώματα παρόμοια με εκείνα του ιού Έμπολα, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Ο 37χρονος Κονγκολέζος ασθενής «παρουσιάζει συμπτώματα όπως πυρετός, κάτι που τον καθιστά ύποπτο κρούσμα» του Έμπολα, ανέφεραν οι αρχές της Πολιτείας του Σάο Πάολο. Δεν έχει γίνει γνωστό πότε έφτασε στη χώρα, ωστόσο ο άνδρας «είναι σε απομόνωση» για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο ειδικευμένο στις μεταδοτικές ασθένειες.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη αν πρόκειται για κρούσμα του ιού, με τις αναλύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Παράλληλα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, τέθηκε σε καραντίνα ένας άνδρας από την Ουγκάντα που έφτασε στη Βραζιλία στις 22 Μαΐου και εμφανίζει συμπτώματα όπως «βήχα, ρίγη και διάρροια». Ο δήμος της πόλης ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ασθενής πάσχει από ελονοσία, ωστόσο η περίπτωσή του «εξετάζεται ακόμη» από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της επιδημίας του Έμπολα στη Βραζιλία και γενικότερα στη Νότια Αμερική παραμένει πολύ χαμηλός.

Επιδημία Έμπολα στην Αφρική

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, αντιμετωπίζει νέα επιδημία του Έμπολα από τις 15 Μαΐου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ήδη κηρύξει παγκόσμιο υγειονομικό συναγερμό, καθώς ο ιός προκαλεί αιμορραγικό πυρετό με πολύ υψηλό ποσοστό θνησιμότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας Υγείας της Αφρικανικής Ένωσης (Africa CDC), ο ιός έχει εντοπιστεί σε τρεις επαρχίες της ΛΔ του Κονγκό και στη γειτονική Ουγκάντα. Οι δύο χώρες καταγράφουν συνολικά 263 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 43 επιβεβαιωμένους θανάτους, ενώ περισσότερα από 1.100 ύποπτα περιστατικά βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Στη ΛΔ του Κονγκό έχουν αναφερθεί 246 θάνατοι, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ότι όλα τα θύματα είχαν προσβληθεί από τον ιό Έμπολα.