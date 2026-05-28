Ο πραγματικός αριθμός των ασθενών με μακροχρόνιο Covid (long Covid) ενδέχεται να είναι σχεδόν διπλάσιος από τις σημερινές εκτιμήσεις και να παραμένει αόρατος από τα υπάρχοντα συστήματα επιτήρησης, σύμφωνα με νέα έρευνα του αμερικανικού υγειονομικού συστήματος Mass General Brigham.

Οι ερευνητές αξιοποίησαν έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση ιατρικών αρχείων σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν διαγνωστεί με COVID-19 σε 58 νοσοκομεία, σε τέσσερις περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαπίστωσαν ότι περίπου ένας στους έξι ασθενείς, δηλαδή σχεδόν το 16%, εμφάνισε long Covid. Τα ποσοστά παρουσίαζαν σημαντικές διαφοροποιήσεις, κυμαινόμενα από 13,6% έως 22,7%.

Τα ευρήματα αυτά, που αντιστοιχούν σε περισσότερους από 18 εκατομμύρια Αμερικανούς, είναι διπλάσια από τις τρέχουσες εκτιμήσεις και αναδεικνύουν το αυξανόμενο βάρος των χρόνιων παθήσεων μετά από λοίμωξη COVID-19. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι υπάρχοντες διαγνωστικοί κωδικοί καταγράφουν λιγότερο από το 7% των ασθενών με long Covid. «Πάνω από δέκα εκατομμύρια άτομα με long Covid θα παρέμεναν εντελώς απαρατήρητα με βάση τον διαγνωστικό κωδικό που χρησιμοποιούν τα συστήματα υγείας και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για να παρακολουθούν το φορτίο της νόσου», σημειώνει ο κύριος συγγραφέας της έρευνας, Χοσεΐν Εστιρί, από το Τμήμα Ιατρικής του Mass General Brigham. «Τα στοιχεία που εντοπίσαμε είναι σχεδόν σίγουρα υποεκτιμημένα», πρόσθεσε.

Η μελέτη αποκάλυψε ακόμη ότι το 14,5% των ασθενών με COVID-19 ανέπτυξαν χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Παράλληλα, εντοπίστηκαν σημαντικές γεωγραφικές διαφορές στις εκδηλώσεις του long Covid, όπως τα διαφορετικά ποσοστά προδιαβήτη, ο οποίος θεωρείται πλέον πιθανή μακροχρόνια επιπλοκή της νόσου.

Αύξηση των περιστατικών και μετά τα πρώτα κύματα

Σε αντίθεση με την άποψη ότι το long Covid αποτελεί κυρίως «κληρονομιά» των πρώτων φάσεων της πανδημίας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συχνότητα εμφάνισής του συνεχίζει να αυξάνεται σε όλες τις περιοχές που μελετήθηκαν. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ο ιός εξακολουθεί να δρα ως παράγοντας πρόκλησης νέων χρόνιων προβλημάτων υγείας, επηρεάζοντας διαφορετικά συστήματα του οργανισμού.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι τα ευρήματα δεν περιλαμβάνουν μη καταγεγραμμένες λοιμώξεις, οι οποίες αποτελούν πλέον την πλειονότητα μετά τη διακοπή των μαζικών τεστ, ούτε ασθενείς χωρίς μακροχρόνια ιατρικά αρχεία. Συνεπώς, το πραγματικό φορτίο του long Covid ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο.