Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» περνά από το στάδιο της χρηματοδοτούμενης δράσης σε μόνιμη εθνική πολιτική δημόσιας υγείας. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, μιλώντας στο συνέδριο του ygeiamou.gr, ανακοίνωσε ότι τα έξι προγράμματα προληπτικών εξετάσεων θα συνεχιστούν και την περίοδο 2027-2030, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η διατήρηση του προγράμματος «Προλαμβάνω» σε μόνιμη βάση, μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ως οργανωμένο πλαίσιο δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου με εξειδικευμένες εξετάσεις. Η πρόληψη, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, πρέπει να αντιμετωπίζεται όχι ως έκτακτη παρέμβαση, αλλά ως σταθερός πυλώνας του συστήματος υγείας.

Τα έξι προγράμματα που συνεχίζονται

Η νέα χρηματοδότηση καλύπτει τα προγράμματα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του καρκίνου του παχέος εντέρου, του καρδιαγγειακού κινδύνου, της παχυσαρκίας σε ενηλίκους και ανηλίκους, καθώς και της νεφρικής δυσλειτουργίας.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν αποτυπώνουν την έκταση της παρέμβασης: περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις μέσω του προγράμματος, με χιλιάδες περιπτώσεις να εντοπίζονται εγκαίρως, συμβάλλοντας στη μείωση των σοβαρών περιστατικών.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά δράση

Στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν 1.205.142 ψηφιακές μαστογραφίες, με 73.395 γυναίκες να εντοπίζονται εγκαίρως με ευρήματα. Αντίστοιχα, για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έχουν διενεργηθεί 1.119.341 γυναικολογικοί έλεγχοι, ενώ ακολούθησαν περίπου 12.000 κολποσκοπήσεις και βιοψίες.