Με τον πόλεμο στο Ιράν να προκαλεί έντονες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανακοίνωσή της, η Τράπεζα προειδοποιεί ότι «οι χειρισμοί του ενδέχεται να προκαλέσουν ακόμα μεγαλύτερα σοκ», τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα χρηματοπιστωτική κρίση.

Στην εξαμηνιαία έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η ΕΚΤ ασκεί ευθεία κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η Τράπεζα εκφράζει έντονες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των υψηλών επιπέδων κρατικού χρέους και επισημαίνει ότι οι αμφιβολίες αυτές εγκυμονούν κινδύνους για γεωπολιτικό σοκ.

Σύμφωνα με την έκθεση, ένα τέτοιο σοκ θα μπορούσε να εντείνει τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας συνθήκες που θυμίζουν προηγούμενες περιόδους κρίσης. Η ΕΚΤ καλεί κυβερνήσεις και θεσμούς να παραμείνουν σε εγρήγορση, ώστε να αποφευχθεί μια νέα παγκόσμια οικονομική αναταραχή.

«Αν και ο πλήρης αντίκτυπος του πολέμου παραμένει ακόμη ασαφής, οι επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα γίνονται ολοένα πιο σοβαρές όσο παρατείνεται η διάρκειά του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος.

Η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ στο στόχαστρο

Πέρα από τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, που οδηγούν σε άνοδο του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης, η ΕΚΤ αποδίδει τη διεύρυνση των κινδύνων για το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην αστάθεια της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ. Παράλληλα, εκφράζει φόβους ότι ο Τραμπ απομακρύνει την Ουάσινγκτον από τον παραδοσιακό της ρόλο στην παγκόσμια ηγεσία.

Ο Λουίς ντε Γκίντος επισήμανε πως η αβεβαιότητα γύρω από τη δέσμευση της αμερικανικής κυβέρνησης στην πολυμερή συνεργασία αυξάνει τον κίνδυνο τα πολιτικά σοκ να διαταράξουν τη διεθνή τάξη. Προειδοποίησε, επίσης, ότι «οι ανακοινώσεις δασμών, οι παύσεις και οι ανατροπές έχουν γίνει δομικό χαρακτηριστικό του παγκόσμιου περιβάλλοντος».

Κίνδυνοι για την ενεργειακή τροφοδοσία και τις αγορές

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, μια ακόμη πιο παρατεταμένη διαταραχή στην ενεργειακή τροφοδοσία, η οποία θα συνοδευτεί από ακόμα ασθενέστερη ανάπτυξη, θα μπορούσε να προκαλέσει επαναξιολόγηση του κρατικού κινδύνου από τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση, «η αυξανόμενη παρουσία πιο ευαίσθητων στις τιμές επενδυτών, όπως τα hedge funds, στις αγορές κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης θα μπορούσε να ενισχύσει οποιαδήποτε απότομη ανατιμολόγηση του κρατικού κινδύνου».