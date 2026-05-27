Πέντε άνθρωποι που είχαν παγιδευτεί για περισσότερο από μία εβδομάδα σε πλημμυρισμένο σπήλαιο στο Λάος βρέθηκαν ζωντανοί, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για δύο ακόμη αγνοούμενους.

Σύμφωνα με την ομάδα διάσωσης Rescue Volunteer for People, «έχουμε βρει πέντε ανθρώπους ζωντανούς και όλοι είναι ασφαλείς. Συνεχίζουμε την αναζήτηση για δύο ακόμη άτομα» ανέφερε η ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ομάδα είχε εισέλθει στο σπήλαιο την περασμένη Τετάρτη, σε μια επικίνδυνη αποστολή αναζήτησης χρυσού. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν ξαφνική πλημμύρα, η οποία έκλεισε την έξοδο και τους εγκλώβισε στο εσωτερικό.

Ο εθελοντής Bounkham Luanglath επιβεβαίωσε ότι οι πέντε είναι ασφαλείς και ζωντανοί, ενώ η επιχείρηση εντοπισμού των δύο αγνοουμένων συνεχίζεται. «Ακόμη τρέμω. Η ομάδα μας τα κατάφερε», δήλωσε συγκινημένος σε ηχητικό μήνυμα.

