Ομάδες διάσωσης στο Λάος συνεχίζουν για έβδομη ημέρα την αγωνιώδη προσπάθεια εντοπισμού επτά ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλημμυρισμένο σπήλαιο, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για να τους βρουν ζωντανούς.

«Εξακολουθούμε πάντα να έχουμε μεγάλες ελπίδες να βρούμε τους μεταλλωρύχους που μπήκαν στο ορυχείο με εφόδια που θα τους επέτρεπαν να επιζήσουν αρκετές ημέρες κάτω από τη γη», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εξειδικευμένος δύτης Μίκο Παάσι.

Ο Φινλανδός δύτης συμμετέχει σε επιχείρηση περίπου 100 ατόμων που κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν επτά χωρικούς. Οι τελευταίοι αιφνιδιάστηκαν από την άνοδο της στάθμης των υδάτων, αφού είχαν κατέλθει στις 20 Μαΐου σε αναζήτηση χρυσού σε σπήλαιο στην επαρχία Σαϊσομπούν, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Βιεντιάν.

Ο Μίκο Παάσι είχε λάβει μέρος και το 2018 στη διάσωση της ποδοσφαιρικής ομάδας αγοριών στην Ταϊλάνδη, η οποία είχε συγκλονίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για σχεδόν τρεις εβδομάδες.

«Μάχη με τον χρόνο» σε δύσβατο περιβάλλον

Η αποστολή στο Λάος διεξάγεται σε ένα «εξαιρετικά απομακρυσμένο και εχθρικό περιβάλλον», όπως τόνισε ο δύτης, κάνοντας λόγο για ένα «εγκαταλελειμμένο χρυσωρυχείο». Περιέγραψε το εσωτερικό του σπηλαίου ως γεμάτο «συχνά εμπόδια σε εκατοντάδες μέτρα, πλημμύρες, κινδύνους κατάρρευσης και μεγάλη πιθανότητα μολυσμένου αέρα».

Οι διασώστες εκτιμούν ότι οι επτά εγκλωβισμένοι βρίσκονται σε θάλαμο περίπου 300 μέτρα από την είσοδο του σπηλαίου. Ελπίζουν να φτάσουν εκεί σήμερα, στη διάρκεια μιας «τελευταίας κατάδυσης», εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

«Δίνουμε μια μάχη με τον χρόνο», προειδοποίησε ο Φινλανδός δύτης, σημειώνοντας ότι η στάθμη του νερού έχει μειωθεί χάρη στις συνεχιζόμενες προσπάθειες άντλησης.

Το πρωί, γύρω στις 07:00, χωρικοί πραγματοποίησαν τελετή στην είσοδο του σπηλαίου, προσφέροντας δώρα στα πνεύματα που θεωρούνται προστάτες του βουνού, πριν επαναληφθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης, σύμφωνα με τοπική ένωση ομάδων διάσωσης.