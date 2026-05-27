Ρωσική αντιαεροπορική άμυνα στη Σεβαστούπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας που έχει προσαρτηθεί στη Ρωσία από το 2014, κατέρριψε πάνω από 20 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνήτη μέσω Telegram, εκτοξεύτηκαν επίσης πύραυλοι Storm Shadow εναντίον της πόλης, με τα στοιχεία να παραμένουν προκαταρκτικά.

Όπως δήλωσε ο Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο σημειώθηκαν ζημιές σε ορισμένα κτίρια. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των επιπτώσεων της επίθεσης.

Παράλληλα, ο Γιούρι Σλιούσαρ, περιφερειάρχης στη Ραστόφ, ανέφερε μέσω Telegram ότι καταρρίφθηκε ουκρανικός πύραυλος κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Ταγκανρόγκ.

Οι πληροφορίες σχετικά με το εάν υπήρξαν θύματα βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση, σύμφωνα με τον ίδιο. Οι τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Η Ταγκανρόγκ, στο ανατολικό άκρο της Αζοφικής Θάλασσας, διαθέτει σημαντικό λιμάνι, ενώ τα αεροδρόμιά της αποτελούσαν μέχρι πρόσφατα βάση αεροσκαφών συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας.