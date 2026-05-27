Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η συμπεριφορά μιας αστυνομικού κατά τη διάρκεια σύλληψης ενός 16χρονου μαθητή σε λύκειο του Σαν Φρανσίσκο.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η αστυνομικός φαίνεται να χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι τον 16χρονο Μορίς Γουίλιαμς, ο οποίος είχε εμπλακεί σε καβγά εντός του σχολικού χώρου. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την κοινή γνώμη και οργανώσεις προστασίας δικαιωμάτων.

On May 20, 2026, at Fairfield High School, Officer Bianca Brown allegedly used excessive force against student Maurice Williams. According to his father, the officer: •Ran up and grabbed Maurice by the hair •Slammed him to the ground •Punched him in the face multiple times… pic.twitter.com/HAKTT8n0qB — LASHY BILLS (@LASHYBILLS) May 22, 2026

Η αστυνομία του Fairfield χαρακτήρισε τα χτυπήματα ως «χτυπήματα απόσπασης της προσοχής», ωστόσο η οικογένεια του ανήλικου υποστηρίζει ότι ο Γουίλιαμς «χτυπήθηκε σαν σκύλος», ζητώντας να λογοδοτήσουν οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο Γουίλιαμς και ένας ακόμη μαθητής συνελήφθησαν για «πρόκληση διατάραξης σε σχολείο και αντίσταση στη σύλληψη». Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στο περιστατικό ανέφεραν ότι στα σακίδια των μαθητών εντοπίστηκαν αιχμηρά αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο από την κάμερα σώματος, η αστυνομικός φαίνεται επίσης να εμπλέκεται σε συμπλοκή με υπάλληλο του σχολείου, σύμφωνα με την αστυνομία του Φέρφιλντ.

Δεύτερο βίντεο με την ίδια αστυνομικό

Με αφορμή τα πλάνα αυτά, στη δημοσιότητα δόθηκε και δεύτερο βίντεο, το οποίο αφορά περιστατικό που συνέβη πριν από περίπου έναν χρόνο, με πρωταγωνίστρια την ίδια αστυνομικό και θύμα την 18χρονη Μάια Χάμιλτον.

New cellphone video documents the same Fairfield police officer involved in a violent arrest of a teenager at Fairfield High School last Wednesday, ripping a former arrestee by her hair out of her vehicle in a traffic stop for speeding a year ago. Read the full story here:… pic.twitter.com/XUBZJpFCJX — ABC7 News (@abc7newsbayarea) May 25, 2026

Όπως φαίνεται στα πλάνα, η αστυνομικός τραβά από τα μαλλιά τη Χάμιλτον, αφού τη σταμάτησε για υπερβολική ταχύτητα και μη παραχώρηση προτεραιότητας σε όχημα με φώτα έκτακτης ανάγκης.

«Το ίδιο πράγμα που συνέβη σε εκείνο το καημένο το αγόρι συνέβη και σε μένα. Δεν θα έπρεπε ποτέ να συνεχίσει να είναι αστυνομικός, σας αποκαλούν ειρηνοποιούς για να φέρετε την ειρήνη, όχι για να κάθεστε εκεί και να φέρνετε αναταραχή και να προκαλείτε περισσότερα προβλήματα από όσα υπήρχαν ήδη», δήλωσε η Χάμιλτον.

Μετά τη δημοσιοποίηση των δύο βίντεο, ανακοινώθηκε ότι η αστυνομικός έχει μετατεθεί σε διοικητική θέση, μέχρι να ολοκληρωθεί η εσωτερική έρευνα για τη συμπεριφορά της.