Η Citroёn κρατάει για τους υποψήφιους αγοραστές την παράταση του επιτυχημένου προγράμματος “ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗ CITROËN” έως τα τέλη του μήνα. Στόχος οι πελάτες να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη εμπορική πολιτική, έως και το τέλος Μαΐου.

Το πρόγραμμα Απόσυρσης της Citroën προσφέρει εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές για την απόκτηση νέων μοντέλων, συνδυάζοντας σημαντικό όφελος από την απόσυρση παλαιού οχήματος με χαμηλό κόστος χρήσης, καθιστώντας την μετάβαση σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο πιο προσιτή από ποτέ.

Η Citroёn, προσέφερε ηλεκτρικά αυτοκίνητα ευρωπαϊκής σχεδίασης και κατασκευής σε πραγματικά προσιτές τιμές, με πρωταγωνιστές τα νέα ë-C3 και ë-C3 Aircross, που συγκέντρωσαν τη μερίδα του λέοντος του ενδιαφέροντος.

Με γνώμονα την Επέκταση προγράμματος απόσυρσης μέχρι το τέλος του μήνα οι τιμές έχουν ως εξής:

C3 Turbo 100hp Manual YOU 16.900€

C3 Hybrid 110hp Automatic PLUS 21.500€

C3 Electric 113hp Urban Range PLUS 17.900€

C3 Aircross Turbo 100hp Manual YOU 18.500€

C3 Aircross Hybrid 145 Automatic PLUS 22.900€

C3 Aircross Electric Extended Range YOU 20.900€

C4 Hybrid 145hp Automatic Plus Pack με 22.900€

C5 Aircross Hybrid 145hp Automatic YOU 28.900€

Η Citroёn, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για προσιτή και υπεύθυνη κινητικότητα, συνεχίζει να προσφέρει 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια σε όλη τη γκάμα των επιβατικών της μοντέλων.