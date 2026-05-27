Η σημερινή καλημέρα του Αρκά καρφώνει —κυριολεκτικά— μια μεγάλη αλήθεια: τι γίνεται όταν το «μέτρο άριστον» χάνεται. Με το γνώριμο αιχμηρό του χιούμορ, ο Αρκάς θυμίζει πως η ισορροπία είναι ίσως η πιο δύσκολη αρετή στην εποχή των άκρων.
Λήξη μαθημάτων για τα γυμνάσια σήμερα – Στις 2 Ιουνίου η έναρξη των εξετάσεων
Τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα, Τετάρτη, στα γυμνάσια της Επικράτειας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περιόδου των εξετάσεων. Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ Γυμνασίου θα διεξαχθούν από την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αρχίζουν οι […]
Καιρός: Ζέστη έως 31°C με λίγες απογευματινές μπόρες
Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής Ελλάδας Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από […]
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Μαΐου
Σήμερα Τετάρτη, 27 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Αλυπίου μάρτυρος, Οσίου Θεράποντος ηγουμένου Λευκής Λίμνης, Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Αλύπιος, Αλυπία, Θεράπων*, Ιωάννης ο Ρώσσος. Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος Ο Όσιος Ιωάννης γεννήθηκε σε ένα χωριό της λεγομένης Μικράς Ρωσίας, περί το 1690 μ.Χ., από γονείς ευλαβείς και ενάρετους. Όταν έφθασε σε […]
Τραγωδία στην Ιόνια Οδό: Ένας νεκρός και μία τραυματίας σε τροχαίο
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 73χρονος οδηγός του ΙΧ ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η σύζυγός του