Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Πεντέλης, στο ύψος των Βριλησσίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο νεαροί που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο. Οι επιβάτες σώθηκαν με ελαφρά κατα πληροφορίες τραύματα, σαν από θαύμα, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το όχημα κινούνταν στο ρεύμα ανόδου προς Πεντέλη, όταν ο οδηγός ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το αυτοκίνητο πέρασε στη διαχωριστική νησίδα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και διένυσε περίπου 20 μέτρα ανεξέλεγκτα. Στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού και κατέληξε σε δέντρο, δίπλα στη μάντρα παλιού πρατηρίου καυσίμων.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή ώστε χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των επιβατών. Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Το στοιχείο που απέτρεψε τα χειρότερα ήταν το γεγονός ότι εκείνη την ώρα δεν κινούνταν άλλο αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.