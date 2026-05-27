Ο Χάουαρντ Τάκερ δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος που έζησε πάνω από έναν αιώνα. Στα 103 του χρόνια παραμένει ο γηραιότερος γιατρός στον κόσμο, σύμφωνα με τα Ρεκόρ Γκίνες, έχοντας αφιερώσει περισσότερα από 75 χρόνια στην ιατρική και τη νευρολογία.

Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια συνέχιζε να εξετάζει ασθενείς και να διδάσκει φοιτητές, ενώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρέδιδε μαθήματα σε ειδικευόμενους γιατρούς και φοιτητές Νομικής. Ο ίδιος θεωρεί πως η μακροζωία δεν βασίζεται σε κάποιο «μυστικό», αλλά σε απλές συνήθειες και στάση ζωής.

«Το μυαλό πρέπει να δουλεύει συνεχώς»

Ο Τάκερ πιστεύει πως το μυαλό λειτουργεί όπως ένας μυς: αν δεν εξασκείται, αδρανεί. Για αυτό και φρόντιζε πάντα να διατηρεί πνευματική δραστηριότητα και περιέργεια για νέα πράγματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι μετά τα 60 του αποφάσισε να σπουδάσει Νομική σε νυχτερινή σχολή, παράλληλα με την εργασία του ως γιατρός. Στα 67 του πέρασε τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου του Οχάιο.

Όπως λέει, δεν χρειάζεται απαραίτητα μια καριέρα για να κρατά κάποιος το μυαλό του «ζωντανό». Η ανάγνωση, ο εθελοντισμός, η μουσική ή η εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά.

Η πικρία «γερνά» τον άνθρωπο

Ο 103χρονος νευρολόγος δίνει ιδιαίτερη σημασία και στην ψυχική ισορροπία. Έχοντας ζήσει πολέμους, απώλειες και δύσκολες στιγμές, θεωρεί πως ο θυμός και η μνησικακία φθείρουν τον οργανισμό.

Όπως εξηγεί, το χρόνιο στρες και η πικρία επηρεάζουν τόσο το σώμα όσο και το μυαλό, αυξάνοντας ακόμη και τον κίνδυνο καρδιοπαθειών.

Για αυτό πιστεύει πως ο άνθρωπος πρέπει να προχωρά μπροστά, να διατηρεί κοινωνικές σχέσεις και να εστιάζει σε όσα του δίνουν χαρά και νόημα.

Απόλαυση χωρίς υπερβολές

Παρότι προσέχει τη διατροφή του, ο Τάκερ δεν πιστεύει στις ακραίες στερήσεις. Όπως έχει δηλώσει, απολαμβάνει ένα καλό steak, ένα martini και γενικά το καλό φαγητό, πάντα όμως με μέτρο.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η ισορροπία είναι το «κλειδί» για μια μακρά και ποιοτική ζωή, καθώς τόσο οι υπερβολές όσο και οι στερήσεις μπορούν να επιβαρύνουν τον οργανισμό.

Το τρίπτυχο της μακροζωίας

Σύμφωνα με τον Χάουαρντ Τάκερ, τα βασικά συστατικά για μια μακρά και ουσιαστική ζωή είναι τρία: πνευματική δραστηριότητα, θετική στάση απέναντι στη ζωή και μέτρο στις απολαύσεις.

Όπως λέει ο ίδιος, κάθε νέα ημέρα είναι μια ακόμη ευκαιρία για να ζει κανείς καλά και με ενδιαφέρον για τον κόσμο γύρω του.