Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν δήλωσε ότι η ραγδαία ανάπτυξη και υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) δεν θα οδηγήσει σε ένα παγκόσμιο «τέλος των θέσεων εργασίας», σημειώνοντας πως η τεχνολογία δεν διεκδίκησε τόσες πολλές δουλειές γραφείου όσες ο ίδιος είχε φοβηθεί.

Μιλώντας διαδικτυακά σε διάσκεψη της Commonwealth Bank of Australia (CBA) που πραγματοποιείται στο Σίδνεϊ, ο Άλτμαν ανέφερε ότι στην αρχή είχε εκφράσει ανησυχία για την επίδραση της ΤΝ στα επίπεδα απασχόλησης παγκοσμίως. Επισήμανε ωστόσο πως οι προβλέψεις της OpenAI για τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της τεχνολογίας αποδείχθηκαν λιγότερο ακριβείς από εκείνες για την τεχνολογική της πρόοδο.

«Χαίρομαι που έπεσα έξω σε αυτό, νόμιζα ότι θα υπήρχε μεγαλύτερη επίπτωση [όσον αφορά] την κατάργηση βασικού επιπέδου εργασιών γραφείου μέχρι τώρα απ’ ό,τι πράγματι συνέβη», δήλωσε ο Άλτμαν σε συνέντευξή του στον διευθύνοντα σύμβουλο της CBA, Ματ Κόμιν. Πρόσθεσε ότι πλέον κατανοεί καλύτερα γιατί αυτό δεν συνέβη και ότι είναι ευγνώμων γι’ αυτό, παραδεχόμενος πως η διαίσθησή του «δεν λειτούργησε» σωστά.

Ο επικεφαλής της OpenAI ανέφερε ακόμη πως κάποιοι του είπαν ότι θα μπορούσε να είχε αποφύγει «πολλή καταστροφολογία και αίσθηση ζόφου», ωστόσο ο ίδιος τόνισε ότι τότε θεωρούσε την απειλή πραγματική και πίστευε πως έπρεπε να συζητηθεί. Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο να εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο στο μέλλον.

Ο Άλτμαν δεν παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία για θέσεις εργασίας, υπενθυμίζοντας όμως ότι έχει μιλήσει στο παρελθόν για πιθανές περικοπές βιομηχανικής κλίμακας λόγω της προόδου της ΤΝ. Παράλληλα, ένας αυξανόμενος αριθμός διεθνών επιχειρήσεων, όπως οι HSBC, Amazon, Standard Chartered και CBA, έχουν ήδη ανακοινώσει την αντικατάσταση ορισμένων θέσεων από αυτοματοποιημένα συστήματα.

Το «ανθρώπινο μερίδιο» που δεν αντικαθίσταται

Ο Σαμ Άλτμαν τόνισε ότι, παρότι η ΤΝ αναλαμβάνει ολοένα πιο ενεργό ρόλο σε διάφορους τομείς, υπάρχει πάντα ένα «ανθρώπινο μερίδιο» στην εργασία που δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Ανέφερε πως είχε χρησιμοποιήσει την ΤΝ για να απαντά σε μηνύματα στο Slack και σε e-mails, αλλά τελικά επέστρεψε στο να απαντά ο ίδιος.

«Έπρεπε να απαντάω σε μηνύματα, λέγοντας ‘αυτός είναι ο Σαμ ΤΝ’ και ήταν για μένα ένα καταπληκτικό παράδειγμα τού ότι πραγματικά νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων. «Αυτό το κομμάτι, που αποτελεί ένα τεράστιο μέρος του χρόνου μου, δεν είναι κάτι που μπορώ να φανταστώ ότι θα αναθέσω σε ΤΝ σύντομα».

Η εμπειρία αυτή, όπως είπε, τον οδήγησε να πιστέψει ότι η ανθρώπινη διάσταση πολλών επαγγελμάτων είναι αναντικατάστατη. «Με έκανε πραγματικά, με θετικούς και αρνητικούς τρόπους, να αρχίσω να σκέπτομαι ότι η εικόνα για τις θέσεις εργασίας θα είναι πιθανόν πολύ διαφορετική απ’ ό,τι νομίζαμε», ανέφερε, καταλήγοντας πως «δεν νομίζω ότι θα έχουμε εκείνο το τέλος των θέσεων εργασίας που ορισμένες επιχειρήσεις στον χώρο μας υποστηρίζουν ή για το οποίο μιλάνε».