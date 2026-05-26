Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο πύρινης σφαίρας (fire ball) καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας (25 Μαΐου 2026) στις Φιλιππίνες, όταν μια κοσμική φωτεινή μπάλα, ένας μετεωρίτης και το ενεργό ηφαίστειο Μαγιόν εμφανίστηκαν στο ίδιο πλάνο. Η εντυπωσιακή αυτή σύμπτωση ανάμεσα στο Διάστημα και το εσωτερικό της Γης δημιούργησε ένα μοναδικό θέαμα στον ουρανό.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε τον μετεωρίτη να φαίνεται να πέφτει προς το ηφαίστειο Μαγιόν, προσφέροντας μια σχεδόν κινηματογραφική στιγμή, καθώς λάβα και τέφρα εκτοξεύονταν από τον κρατήρα.

Η λαμπερή λωρίδα φωτός διέσχισε τον νυχτερινό ουρανό πάνω από το ηφαίστειο, ενώ πολλοί θεατές πίστεψαν ότι ο μετεωρίτης χτύπησε απευθείας την έκρηξη. Το θέαμα προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις στο διαδίκτυο.

Η εκτίμηση του PHIVOLCS

Σύμφωνα με το ινστιτούτο PHIVOLCS (Philippine Institute of Volcanology and Seismology), το σπάνιο αυτό φαινόμενο καταγράφηκε από κάμερες παρακολούθησης του ηφαιστείου. Αρχικά εκτιμήθηκε ότι ο μετεωρίτης ενδέχεται να είχε πλήξει το Μαγιόν, καθώς το φωτεινό αντικείμενο φαινόταν να κατευθύνεται προς τις πλαγιές του.

Ωστόσο, μετά από ανάλυση δεδομένων από σεισμογράφους, αισθητήρες υπερήχων (infrasound) και περαιτέρω επεξεργασία του βιντεοληπτικού υλικού, διαπιστώθηκε ότι το αντικείμενο διαλύθηκε πλήρως στην ατμόσφαιρα πριν φτάσει στο έδαφος.

Τι είναι το φαινόμενο fireball

Οι μετεωρίτες σχηματίζονται όταν μικρά διαστημικά σώματα, γνωστά ως μετεωροειδή, εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης με μεγάλη ταχύτητα και καίγονται λόγω τριβής. Όταν το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα φωτεινό, ονομάζεται fireball ή πύρινη σφαίρα.