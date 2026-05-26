Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αναφέρθηκε στο μέλλον της καριέρας του, αποκαλύπτοντας πως ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από τρεις ομάδες της Euroleague.

Ο Λιθουανός σέντερ ξεκαθάρισε πως δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο για τον επόμενο σταθμό του, καθώς οι εξελίξεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους Ντένβερ Νάγκετς. Παρ’ όλα αυτά, το ενδιαφέρον από την Ευρώπη είναι υπαρκτό και παραμένει ενεργό.

Μιλώντας στο «15min», ο Βαλαντσιούνας σημείωσε ότι η τελική απόφαση θα ανήκει στην ομάδα του στο NBA, υπογραμμίζοντας πως όλα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν έως τις 8 Ιουλίου.

Αναλυτικά όσα είπε

«Ναι, υπήρξαν συζητήσεις με μία ομάδα, με μία άλλη ομάδα, αλλά και με τη λιθουανική ομάδα. Υπάρχουν συζητήσεις και αποφασίζουμε. Όμως η τελική απόφαση ανήκει στο Ντένβερ. Πρώτα απ’ όλα, εξαρτάται από το αν θα με ανταλλάξουν, αν θα με κρατήσουν ή όχι» ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Αυτή είναι η δική τους απόφαση. Αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ερώτημα για αυτούς είναι τι θα κάνουν συνολικά με το ρόστερ: ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, μόνο ο Νίκολα (σ.σ. Γιόκιτς) είναι ανέγγιχτος και όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να μετακινηθούν. Πιστεύω ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, ίσως και νωρίτερα».

Και είπε επίσης: «Θέλω να παίζω, θέλω να απολαμβάνω το παιχνίδι και θέλω να κερδίζω. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Η καρδιά μου είναι στο μπάσκετ, όχι σε μία συγκεκριμένη πόλη ή ομάδα. Θα δούμε ποια κατάσταση θα μου δώσει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσω. Πρέπει να κερδίσω. Θέλω να κερδίσω. Θέλω να ανέβω στο βάθρο κάπου, γι’ αυτό θέλω να βάλω τον εαυτό μου στην καλύτερη δυνατή θέση για να το πετύχω».