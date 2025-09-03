Πήρε το… θρίλερ η Λιθουανία!

Lithuania 🇱🇹 hold off Sweden with second half comeback! #EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025

Η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις, επιβλήθηκε με σκορ 74-71 της Σουηδίας και είναι έτοιμη για τη δεύτερη θέση του Group B του EuroBasket!

Τι κι αν δυσκολεύτηκε αρκετά και είδε τους Σκανδιναβούς να έχουν διψήφιες διαφορές (+12); Η «Lietuva» έκανε την ανατροπή και το… καθήκον της.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας. Ο άσος των Ντένβερ Νάγκετς, είχε συγκομιδή 18 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, όντας καθοριστικός. Κομβικός, ήταν και ο Άρνας Βελίτσκα, με 14 πόντους και 7 ασίστ.

Lithuania survives Sweden before heading into the #EuroBasket Round of 16 💪 Jonas Valanciunas: 18 points 7-of-11 FG 9 rebounds 2 steals 2 blocks@courtside1891 @EuroBasket pic.twitter.com/YYbCVsd5pE — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 3, 2025

Από την άλλη πλευρά, για τη Σουηδία, ξεχώρισε ο Πέλε Λάρσον με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Αυτή η ήττα, ήταν… γλυκιά για τους Σουηδούς! Παρότι υποχώρησαν, το ρεκόρ τους, στο 1-4, πήραν την πρόκριση στους «16». Αυτό, χάρη στη νίκη της Μεγάλης Βρετανίας επί του Μαυροβουνίου (89-84), που άφησε εκτός EuroBasket τους Βαλκάνιους.

✅ Sweden 🇸🇪 advances to the Round of 16 for the first time ever!#EuroBasket | #MakeYourMark — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025

«Μελανό» σημείο της ανμέτρησης, ο τραυματισμός του Μαργκίρις Νορμάντας. Ο Λιθουανός γκαρντ, γύρισε τον αστράγαλό του στα πρώτα λεπτά του αγώνα και αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια.

Εν αναμονή των εξετάσεών του, αυτή είναι η δεύτερη ατυχία για το σύνολο του Κουρτινάιτις.

Στο προηγούμενο ματς με τη Φινλανδία, είδε τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις να φεύγει υποβασταζόμενος και να μένει πολλούς μήνες εκτός δράσης.

Ugh… Rokas Jokubaitis had been playing incredibly well at EuroBasket (leading Lithuanian in points, assists and steals) but is expected to miss at least six months after suffering a “severe ligament injury” on Monday pic.twitter.com/dvresd7BMb — Tommy Beer (@TommyBeer) September 2, 2025

Τώρα, οι Λιθουανοί στρέφουν το «βλέμμα» τους στην αναμέτρηση Φινλανδία – Γερμανία (03/09, 20:30). Αυτή, θα κρίνει και την τελική τους κατάταξη στον Β’ όμιλο του EuroBasket 2025.

Η κατάταξη στον Β’ ομίλο

1. Γερμανία 4-0

2. Λιθουανία 4-1

3. Φινλανδία 3-1

4. Σουηδία 1-4

5. Μαυροβούνιο 1-4

6. Μ.Βρεατανία 1-4

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 33-39, 54-53, 74-71.

Λιθουανία (Κουρτινάιτις): Νορμάντας, Βελίτσκα 14 (1/5 τρίποντα, 7 ασίστ), Ραντζεβίτσιους 13 (3 ριμπάουντ), Τουμπέλις 12 (12 ριμπάουντ), Μπιρούτις, Βαλαντσιούνας 18 (7/11 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Γκιεντράιτις 4 (4 ριμπάουντ), Σαρτζιούνας 6 (4 ριμπάουντ), Σιρβίντις 7 (1/6 τρίποντα).

Σουηδία (Ρίπινεν): Άντερσον 6 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ράμστεντ 1, Φολκ 2, Μποργκ 13 (3/4 τρίποντα), Λάρσον 18 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χάκανσον 6 (1/5 τρίποντα), Γκάντεφορς 3, Πάντζαρ 4 (5 ριμπάουντ), Εντζιέ 8 (6 ασίστ), Μπιργκάντερ 10 (5 ριμπάουντ).