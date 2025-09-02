Την πρώτη ήττα γνώρισε η Εθνική με σκορ 77-80 απέναντι στην Βοσνία. Για την 4η αγωνιστική του Γ’ ομίλου του Eurobasket η Ελλάδα αντιμετώπισε τη Βοσνία χωρίς να έχει στην διάθεση της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Η ομάδα του Αζίζ Μπεκίρ έβγαλε τεράστια διάθεση πάνω στο παρκέ, βρήκε μεγάλα σουτ με Άτιτς, Αλιμπέγκοβιτς και Νούρκιτς και έφερε στα μέτρα της το παιχνίδι, την ώρα που η Εθνική είχε κακές επιλογές στην επίθεση.

Ο Νούρκιτς έκανε double-double με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ, και ακολούθησαν Ρόμπερτσον με 18 (4 τριπ.) και Άτιτς με 15 (8 ριμπ.)

Η Εθνική πληγώθηκε από τα 19 επιθετικά ριμπάουντ των Βόσνιων αλλα και τα 17 λάθη.

Το ματς

Η Εθνική ξεκίνησε καλά στην επίθεση εκμεταλλευόμενη την κακή άμυνα των Βόσνιων. Ο Παπανικολάου ανοίγει το σκορ με δίποντο, η Ελλάδα έβγαλε δύο άμυνες και ο Ντόρσεϊ σκοράρει για τρεις για το 5-0. Στο 3ο λεπτό εμφανίστηκε ξανά το πρόβλημα στα αμυντικά ριμπάουντ όπως και στις προηγούμενες αναμετρήτης με την Βοσνία να ανανεώνει τρεις φορές την κατοχή. Το τρίποντο του Μήτογλου για το 18-7 στο έκτο λεπτό ανάγκασε του Βόσνιους να καλέσουν timeout. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 25-19.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να προσφέρει μια ασίστ, ένα κλέψιμο, ένα επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι στα πρώτα δύο λεπτά. Τα δύο τρίποντα της Βοσνία με Ρόμπερσον και Άτιτς έφεραν την διαφορά στ 34-27 και ανάγκασαν τον Βασίλη Σπανούλη να πάρει timeout. Η Εθνική ήταν άστοχη στην πρώτη επίθεση μετά την επιστροφή και ο Νούρκιτς πέτυχε καλάθι και φάουλ μειώνοντας κι άλλο στο 34-30. Η Βοσνία έκανε το comeback, με τον Ρόμπερτσον αρχικά να ευστοχεί ξανά σε τρίποντο για το 34-33 και τον Νούρκιτς στην επόμενη επίθεση να κανει το 34-35 με δύο εύστοχες βολές. Σερί 18-0 από τη Βοσνία και το σκορ έφτασε το 34-39. Την απάντηση έδωσε ο Κώστας Σλούκας που ευστόχησε σε τρίποντο σχεδόν έξι λεπτά (5’54”) από το τελευταίο ελληνικό καλάθι. Ρόμπερτσον και Άτιτς έφτασαν τους 11 και 10 πόντους αντίστοιχα και το πρώτο μισό ολοκληρώθηκε με 38-44.

Για το τρίτο δεκάλεπτο Ρόμπερσον και Ντόρσεϊ ευστόχησαν για τρεις. Τα δύο συνεχόμενα λάθη από τον γκαρντ του Ολυμπιακού αλλά και του Παπανικολάου, έφεραν 4 πόντους ακόμα για την Βοσνία και το 41-53. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο χρεώθηκε τεχνική ποινή για flooping καθώς ο Νούρκιτς τον γκρέμισε, κάνοντας το 4ο ατομικό του φάουλ. Η Βοσνία έφτασε τα 13 επιθετικά ριμπάουντ, ένα σημείο που «πληγώνει» την Εθνική μέχρι στιγμής στη διοργάνωση. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 52-61.

Το τελευταίο μέρος ξεκινάει με 5-0 για την Βοσνία και τον Βασίλη Σπανούλη να παίρνει timeout στα πρώτα 53 δευτερόλεπτα. Η είσοδος του Καλαϊτζάκη και τα δύο του κλεψίματα άλλαξαν τον ρυθμό. Στα 3’28” πριν το τέλος η Εθνική μείωσε στους 9 (65-74) με την Βοσνία να παίρνει timeout. Mε 26 δευτερόλεπτα να απομένουν η Βοσνία αστόχησε σε τρίποντο, με τους διαιτητές να καταλογίζουν φάουλ στον Παπανικολάου στη διεκδίκηση του ριμπάουντ.

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης):

Ντόρσεϊ 11 (4 τριπ.), Τολιόπουλος 8, Σλούκας 15 (8 ασίστ), Καλαϊτζάκης 8, Παπανικολάου 11 (7 ριμπ.), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 3 (6 ριμπ.), Κώστας Αντετοκούνμπο 5 (6 ριμπ.), Θανάσης Αντετοκούνμπο 4, Μήτογλου 9.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80

Η κατάταξη στον Γ’ όμιλο

1. Ελλάδα 3-1

2. Ισπανία 2-1

3. Ιταλία 2-1

4. Βοσνία 2-2

5. Γεωργία 1-2

6. Κύπρος 0-3