Σύλληψη δύο νεαρών για διακίνηση ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Οι δράστες, ηλικίας 22 και 21 ετών, εντοπίστηκαν να κατέχουν μεγάλες ποσότητες απαγορευμένων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου, όταν οι αστυνομικοί κλήθηκαν να επιληφθούν φραστικού επεισοδίου έξω από πολυκατοικία στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εντόπισαν στο κλιμακοστάσιο μία βαλίτσα που ανήκε στους δύο κατηγορούμενους.

Μέσα στη βαλίτσα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 κιλά και 912 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 25 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας. Τα ευρήματα καταδεικνύουν, σύμφωνα με τις αρχές, οργανωμένη δραστηριότητα διακίνησης.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία των συλληφθέντων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, όπου εντοπίστηκαν ακόμη μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, το ποσό των 1.590 ευρώ και πλήθος νάιλον συσκευασιών κατάλληλων για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η συνεχίζεται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.