Η ΑΕΚ έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-27.

Οι κάτοχοι διαρκείας της περσινής αγωνιστικής περιόδου θα έχουν δικαίωμα ανανέωσης των θέσεών τους έως και τις 19 Ιουνίου, με εξαίρεση ορισμένες θέσεις που επηρεάζονται από τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων.

Από τις 24 Ιουνίου έως και τις 23 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η ελεύθερη διάθεση των διαθέσιμων θέσεων για το κοινό.

Τα διαρκείας καλύπτουν όλους τους εντός έδρας αγώνες της Stoiximan Super League και του Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ενώ οι κάτοχοί τους θα έχουν προτεραιότητα αγοράς εισιτηρίων για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Ένωση διατήρησε τις ίδιες τιμές με την προηγούμενη σεζόν, ενώ η διαδικασία αγοράς πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ψηφιακής έκδοσης και χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο στο γήπεδο.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ενημέρωσε πως και φέτος θα υπάρξουν ειδικά προνόμια για τους κατόχους διαρκείας μέσω των χορηγών της ομάδας, με τις σχετικές ανακοινώσεις να ακολουθούν το επόμενο διάστημα.

Υποχρεωτική παραμένει και η αγορά της Κάρτας Φίλου ΑΕΚ, με τα έσοδα να κατευθύνονται αποκλειστικά στην ενίσχυση των τμημάτων του ερασιτεχνικού συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2026-2027 άρχισε!

Η ΠΑΕ ΑΕΚ παρέχει ολοκληρωμένη πώληση των εισιτηρίων διαρκείας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, ουρές και ταλαιπωρία!

Μπορείτε να αποκτήσετε το εισιτήριό σας σε ψηφιακή μορφή άμεσα και να το «κατεβάσετε» στο Gov.gr Wallet σας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαδικασία εισόδου στα γήπεδα.

Τα εισιτήρια διαρκείας για το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας κυκλοφορούν στις ίδιες ακριβώς τιμές με αυτές της περιόδου 2025-2026.

Οι φίλαθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας, θα έχουν προτεραιότητα για να αγοράσουν τη θέση τους σε κάθε ευρωπαϊκό ματς.

Σε πρώτη φάση, και συγκεκριμένα έως και τις 19 Ιουνίου 2026, δικαίωμα αγοράς θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας της σεζόν 2025-2026, οι οποίοι θα μπορούν να ανανεώσουν τη θέση τους στην Allwyn Arena. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ελεύθερη πώληση όλων των διαθέσιμων θέσεων.

Για την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας σας πατήστε ΕΔΩ.

Με το τμήμα εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ ΑΕΚ μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail στο tickets@aekfc.gr και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο 2102250600 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-17:00).

Προνόμια κατόχων

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος για τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας μας θα ισχύσουν σημαντικά προνόμια από τους χορηγούς της ΠΑΕ ΑΕΚ, τα οποία θα ανακοινωθούν αναλυτικά το επόμενο διάστημα.

Κάρτα φίλου ΑΕΚ

Υποχρεωτική για την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας είναι όπως και τα προηγούμενα χρόνια η αγορά της Κάρτας Φίλου ΑΕΚ, με τα έσοδα να πηγαίνουν αποκλειστικά στο ερασιτεχνικό σωματείο, για τις ανάγκες των τμημάτων του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά Κάρτας Φίλου ΑΕΚ δείτε ΕΔΩ.

Όλες τις πληροφορίες για τιμές, περιόδους αγορών και άλλες λεπτομέρειες μπορείτε να τις βρείτε ΕΔΩ».