Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ. Η ηλεκτρονική εφαρμογή είχε προσωρινά διακοπεί, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026.

Η καταβολή της δεύτερης δόσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί επίσης αύριο, μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ.

Μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για την υποβολή νέων αιτήσεων ή την τροποποίηση υφιστάμενων από τις 29 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 10 Ιουλίου 2026, στις 18:00. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Κριτήρια και υπολογισμός του επιδόματος

Το ποσό του επιδόματος παιδιού υπολογίζεται αρχικά βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024.

Μετά την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2025, ώστε να προσαρμόζεται αναλόγως το ύψος του επιδόματος.

Έλεγχος φοίτησης και απαραίτητα στοιχεία

Για τη χορήγηση του επιδόματος ελέγχεται η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο. Στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά η σχολική μονάδα, η τάξη και ο αριθμός μητρώου του παιδιού.

Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση προχωρά κανονικά. Αν υπάρχουν ασυμφωνίες, ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Εάν παραμείνει σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, θεωρείται πως δεν έχει υποβληθεί και δεν λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή του επιδόματος.