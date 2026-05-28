Κατά τη διάρκεια του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας τον Φεβρουάριο, στον τελικό μεταξύ Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε προχωρήσει σε καταγγελία για περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς που αφορούσε τον Ματίας Λεσόρ.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, την Πέμπτη (28/05) οι Αρχές ταυτοποίησαν τέσσερα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, η οποία σχετίζεται με γεγονότα στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού. Από αυτά, τρία άτομα κατοικούν στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η δικογραφία είχε διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ηρακλείου περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα, έπειτα από την ολοκλήρωση της έρευνας της Ασφάλειας Ηρακλείου, ενώ είχαν προηγηθεί και προσαγωγές στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, η οποία είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση από τον περασμένο Φεβρουάριο.