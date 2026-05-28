Σταθερή και βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του 45χρονου ασθενή που νοσηλεύεται με ευλογιά των πιθήκων στα Ιωάννινα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας Ειρήνη Χρηστάκη, μιλώντας στoν ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι «η κλινική κατάσταση του ασθενούς είναι σταθερή και βελτιωμένη». Όπως πρόσθεσε, εφόσον συνεχίσει να παρουσιάζει πρόοδο, το εξιτήριο αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πώς μεταδίδεται ο ιός

Η κ. Χρηστάκη εξήγησε πως «ο συγκεκριμένος ιός είναι ένας ιός που δεν μεταδίδεται εύκολα στην κοινότητα» και πρόσθεσε ότι: «δεν μεταδίδεται εύκολα με μια περιστασιακή επαφή». Για να υπάρξει μετάδοση, όπως σημείωσε, απαιτείται στενή επαφή, κυρίως με τις δερματικές βλάβες που αποτελούν μία από τις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου, ή παρατεταμένη φυσική επαφή.

«Άρα, δεν χρειάζεται να υπάρξει περισσότερη ανησυχία», υπογράμμισε η ίδια, επισημαίνοντας ότι η μετάδοση του ιού είναι περιορισμένη.

Τα συμπτώματα της ευλογιάς των πιθήκων

Σύμφωνα με την κ. Χρηστάκη, τα συνήθη συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν πυρετό, κακουχία, μυαλγίες, διόγκωση λεμφαδένων και εξανθήματα. Επίσης τόνισε,ότι «στην Ελλάδα δεν έχει καταγραφεί θάνατος ή σοβαρή περίπτωση. Είναι ένα νόσημα με μικρή θνητότητα».

Δεν πρόκειται για το πρώτο κρούσμα του 2026

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας ανέφερε ακόμη ότι «από το 2022 υπάρχουν σποραδικές περιπτώσεις· στο σύνολό τους για την Ελλάδα είναι περίπου 160 σύμφωνα με την τελευταία αναφορά». Διευκρίνισε επίσης ότι το περιστατικό στα Ιωάννινα δεν είναι το πρώτο κρούσμα του 2026, καθώς «έχουν υπάρξει κι άλλες καταγραφές εντός του 2026. Δεν είναι ο συγκεκριμένος η πρώτη περίπτωση».