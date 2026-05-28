Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της Ευρυτανίας, στη θέση «Βράχος». Η φυτεία κάλυπτε αποψιλωμένη έκταση περίπου τεσσάρων στρεμμάτων και ήταν περιμετρικά προστατευμένη από δέντρα ελάτης, ώστε να παραμένει αθέατη και να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της από τις Διωκτικές Αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου αξιολόγησαν και αξιοποίησαν μεθοδικά στοιχεία και πληροφορίες, που οδήγησαν στον εντοπισμό της φυτείας.

Αστυνομική επιχείρηση και συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 27ης Μαΐου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Α’ και Β’ Ο.Π.Κ.Ε. της ίδιας Υπηρεσίας, εντοπίστηκαν εντός της φυτείας και συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί. Οι συλληφθέντες κατελήφθησαν να πραγματοποιούν καλλιεργητικές εργασίες, φυτεύοντας δενδρύλλια κάνναβης με τη χρήση σκαπτικών εργαλείων.

Στον χώρο της φυτείας βρέθηκαν:

Αυτοσχέδιο θερμοκήπιο με 907 πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης, οι οποίες περιείχαν χώμα και σπόρους κάνναβης, αρκετοί εκ των οποίων είχαν ήδη αναπτυχθεί.

Επτά δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 20 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν.

Περισσότεροι από 500 αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης, προερχόμενοι από προηγούμενη καλλιέργεια που είχε συγκομισθεί.

Εκτεταμένο αρδευτικό δίκτυο

Όπως διαπιστώθηκε, για τη λειτουργία της φυτείας είχε εγκατασταθεί πλήρες αρδευτικό σύστημα με πλαστικούς σωλήνες μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων, που εξασφάλιζε τη συνεχή υδροδότηση από παρακείμενο χείμαρρο.

Επιπλέον, στον χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πρόχειρα καταλύματα με τρόφιμα, ρούχα, στρώματα και προσωπικά αντικείμενα των καλλιεργητών. Βρέθηκαν επίσης καλλιεργητικά εργαλεία, λιπάσματα, φωτοβολταϊκό σύστημα και σωλήνες ποτίσματος.

Στην κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, καθώς και χρηματικά ποσά 320 ευρώ και 1.000 λεκ Αλβανίας.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου. Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας και παραπέμφθηκαν ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών για απολογία.