Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου 2026, στις 12:14, σύμφωνα με τα δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 11 χλμ βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε σε γεωγραφικό πλάτος 39.2221° Βόρειο και μήκος 21.5598° Ανατολικό, με εστιακό βάθος περίπου 13,7 χιλιομέτρων. Η περιοχή ανήκει στη ζώνη που παρουσιάζει συχνή σεισμική δραστηριότητα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ωστόσο οι κάτοικοι των γύρω περιοχών ανέφεραν ότι ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός.