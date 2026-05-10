Η Φίνος Φιλμ τίμησε και φέτος τη Γιορτή της Μητέρας με έναν ξεχωριστό, νοσταλγικό τρόπο. Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, η ιστορική εταιρεία του ελληνικού κινηματογράφου παρουσίασε ένα βίντεο γεμάτο χαρακτηριστικές σκηνές και απολαυστικές ατάκες από ταινίες, όπου οι ηθοποιοί ενσάρκωσαν αξέχαστες μητρικές φιγούρες.

Το νέο βίντεο της Φίνος Φιλμ συνδυάζει χιούμορ και συγκίνηση, φωτίζοντας τη διαχρονική εικόνα της ελληνίδας μητέρας μέσα από τον κλασικό κινηματογράφο. Πρόκειται για ένα ποτ πουρί εμβληματικών στιγμών, που μεταφέρει το μήνυμα «χρόνια πολλά» σε όλες τις μητέρες, με την αισθητική και το ύφος της χρυσής εποχής των ελληνικών ταινιών.

Το φετινό αφιέρωμα επικεντρώνεται στη μητέρα ως σύμβολο ανιδιοτελούς αγάπης και «απάνεμο λιμάνι» για κάθε παιδί. Η «μάνα ανιχνευτής μετάλλων», η «μάνα διαμεσολαβητής», η «παραπονιάρα μάνα» ή ακόμη και η «μάνα σωματοφύλακας» που προστατεύει τα παιδιά της, πρωταγωνιστούν στο συγκινητικό μοντάζ της εταιρείας.

Μεταξύ των αγαπημένων μορφών που εμφανίζονται στο βίντεο είναι η Μαίρη Αρώνη, η Ρένα Βλαχοπούλου, η Γεωργία Βασιλειάδου και η Ελένη Ζαφειρίου. Το αφιέρωμα, που δημοσιεύτηκε το πρωί της Κυριακής (10-05-2026), έγινε αμέσως viral στα κοινωνικά δίκτυα, συγκεντρώνοντας πλήθος θετικών σχολίων και αναδημοσιεύσεων.

Η ουσία της ημέρας

Η Γιορτή της Μητέρας δεν περιορίζεται στα δώρα και στις ευχές. Αποτελεί μια υπενθύμιση της σπουδαιότητας της μητρότητας στην καθημερινή ζωή και μια ευκαιρία να τιμηθεί ο ρόλος της μητέρας ως πηγή δύναμης, φροντίδας και συναισθηματικής σταθερότητας.

Πίσω από κάθε οικογένεια υπάρχει ένας σταθερός πυρήνας αγάπης και υποστήριξης, που αξίζει αναγνώριση όχι μόνο μία μέρα τον χρόνο, αλλά σε κάθε στιγμή της ζωής.