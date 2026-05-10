Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής (10/5) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Καλλιθέα μετά από πυροβολισμούς

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη, εισέβαλε στο κατάστημα κρατώντας πυροβόλο όπλο τύπου ούζι και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία άνοιξε πυρ.

Από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν μία γυναίκα τραυματίστηκε στον λαιμό.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ που απέκλεισαν τον χώρο γύρω από το κατάστημα, καθώς και ασθενοφόρο.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο η τραυματίας

Η τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ η κατάσταση της υγείας της παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγουν καταθέσεις από μάρτυρες, προκειμένου να διαλευκανθούν τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.