Παράλληλα με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, σήμερα πραγματοποιείται και το 1st SUP Fun Race Challenge (5km), δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να ζήσουν την εμπειρία ενός αγώνα!

Ο αγώνας απευθύνεται σε όσους θέλουν να πάρουν τη σανίδα τους, να κάνουν κουπί και να συμμετάσχουν σε μια μοναδική διαδρομή στη θάλασσα της Θεσσαλονίκης, σε ένα πιο χαλαρό και διασκεδαστικό πλαίσιο.

Σήμερα Κυριακή 10 Μαΐου 2026, η εκκίνηση έγινε στις 10:00 π.μ.

Μια μοναδική εμπειρία κωπηλασίας με θέα το μνημείο του Λευκού Πύργου!

Η συμμετοχή είναι δυνατή για άτομα άνω των 14 ετών, με δική τους σανίδα (inflatable ή hard board), ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση leash και σωσιβίου (PFD), καθώς και η υποβολή δήλωσης συμμετοχής και ιατρικής βεβαίωσης, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Ο αγώνας έχει μη αγωνιστικό χαρακτήρα, με στόχο τη διάδοση του αθλήματος και τη συμμετοχή του κοινού σε μία μοναδική θαλάσσια εμπειρία.

Στο τέλος της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί κλήρωση με 4 σανίδες SUP (HOMATHLON) για τους συμμετέχοντες.

Μία διοργάνωση ανοιχτή στο κοινό

Το 11ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SUP αποτελεί όχι μόνο μία κορυφαία αθλητική διοργάνωση, αλλά και μία γιορτή του αθλητισμού και της θάλασσας, ανοιχτή σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης, ενισχύοντας τη θέση της Θεσσαλονίκης ως προορισμού αθλητικών και θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Συνδιοργάνωση

● Ελληνική Ομοσπονδία ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας Κυματολίσθησης με

Σανίδα

● Δήμος Θεσσαλονίκης

Υποστηρικτής

Δήμος Καλαμαριάς