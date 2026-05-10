Η Ρίτας Βίλνιους κατέκτησε το Basketball Champions League, επικρατώντας της AEK Athens με 92-86 στον μεγάλο τελικό, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι την κορυφή.

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα, όμως οι Λιθουανοί ανέβασαν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, βελτίωσαν την άμυνά τους και εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της ΑΕΚ, φτάνοντας στην ανατροπή και στην κατάκτηση του τίτλου.

Με το τέλος της αναμέτρησης, οι πανηγυρισμοί ξέφυγαν, με τον Γκίτις Μασιούλις να κλέβει την παράσταση. Ο Λιθουανός φόργουορντ έγινε viral, καθώς πανηγύρισε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, βγάζοντας τα ρούχα του και φωτογραφιζόμενος με το τρόπαιο στα χέρια.

View this post on Instagram A post shared by Eurohoops.net (@eurohoops_official)

Η στιγμή απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αφού παρόμοιος εκρηκτικός πανηγυρισμός είχε γίνει στο παρελθόν και από τον πατέρα του, Τόμας Μασιούλις, μετά από ευρωπαϊκή επιτυχία.

Η Ρίτας πανηγυρίζει πλέον έναν ιστορικό ευρωπαϊκό τίτλο, με τη συγκεκριμένη εικόνα να μένει ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές του τελικού.