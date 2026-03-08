Νέος μετασεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ προκάλεσε αναστάτωση το απόγευμα της Κυριακής (08.03.2026) στους κατοίκους της Θεσπρωτίας, λίγες ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση καταγράφηκε στις 17:02, με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Λεπτοκαρυάς στη Θεσπρωτία. Το φαινόμενο έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην ευρύτερη περιοχή, όπου συνεχίζεται η μετασεισμική δραστηριότητα.

Παράλληλα, συνεργεία καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε οικισμούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Από τον πρωινό σεισμό είχαν ήδη σημειωθεί ζημιές σε κατοικίες σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Δευτέρα (09.03.2026), τα σχολεία στον Δήμο Ιωαννιτών, ώστε τεχνικά κλιμάκια να πραγματοποιήσουν ελέγχους στα σχολικά κτίρια μετά τη σεισμική δόνηση.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ιωαννιτών αναφέρει ότι, για προληπτικούς λόγους και λόγω της συνεχιζόμενης μετασεισμικής δραστηριότητας, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και παιδικών σταθμών τη Δευτέρα.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες για να διαπιστωθεί η κατάσταση των κτιρίων.

Ζημιές σε σπίτια και πτώσεις βράχων στην Εγνατία Οδό

Πρώτες καταγραφές δείχνουν ζημιές σε σπίτια στο χωριό Πολύδροσο Σουλίου, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Από τα 10 σπίτια που ελέγχθηκαν, τα 7 παρουσίασαν ρωγμές, ενώ τρία θεωρείται ότι θα κριθούν μη κατοικήσιμα.

Ο Δήμαρχος Σουλίου Θανάσης Ντάνης δήλωσε ότι τα κλιμάκια θα ελέγξουν και τα σχολεία της περιοχής, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ζημιές. Οι κάτοικοι παραμένουν ανήσυχοι εξαιτίας των συνεχών μετασεισμών, με τελευταίο αυτόν των 3,7 Ρίχτερ στις 17:02.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, δεν έχουν σημειωθεί εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, ωστόσο σε παλιά κτίρια έχουν καταγραφεί μικρής κλίμακας φθορές. Παράλληλα, αναφέρθηκαν πτώσεις βράχων στην Εγνατία Οδό προς Ηγουμενίτσα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρεμβαίνουν άμεσα για την ασφάλεια των οδηγών.

Εκτιμήσεις ειδικών για τη σεισμική δραστηριότητα

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας ανέφερε πως είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου.

«Το νέο δεδομένο είναι ότι έχουμε δύο σεισμούς, έναν 4,7 και έναν 3,5 από την ίδια περιοχή και περίπου στο ίδιο βάθος. Είναι καλό να έχουμε αυτή την εκδήλωση σεισμών, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη να αποφανθούμε αν ο σεισμός των 5,4 Ρίχτερ ήταν ο κύριος», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, «η έντονη αίσθηση σε μεγάλη περιοχή οφείλεται και στο γεγονός ότι εκδηλώθηκε σε ώρα κοινής ησυχίας, οπότε ο κόσμος αντιλαμβάνεται πιο εύκολα έναν σεισμό».

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Σεισμολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του Εργαστηρίου Σεισμολογίας Γιώργος Καβύρης. Όπως δήλωσε στο ethnos.gr, ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ με επίκεντρο τη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας εκτιμάται ότι ήταν ο κύριος σεισμός, βάσει της συνολικής εικόνας από τα τέλη Φεβρουαρίου.

«Από τις 22 Φεβρουαρίου είχαν καταγραφεί μικροί σεισμοί έως 2,5 Ρίχτερ που αποδείχθηκαν προσεισμοί. Μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησε μετασεισμός 4,7 Ρίχτερ και αρκετοί μικρότεροι. Πρόκειται για μια ομαλή εξέλιξη του φαινομένου, με τυπική ακολουθία προσεισμών, κύριου σεισμού και μετασεισμών», ανέφερε.

Σεισμός και στη Ρόδο

Την ίδια ημέρα, σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Ρόδο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Αρχαγγέλου, με εστιακό βάθος 58,3 χιλιομέτρων.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 17:32 το απόγευμα της Κυριακής (08.03.2026) και δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή προβλήματα.