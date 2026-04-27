Αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο ανακοίνωσαν μια εντυπωσιακή ανακάλυψη: ένα χαμένο νεκροταφείο ηλικίας 3.500 ετών, το οποίο περιλαμβάνει πλήθος αρχαίων ευρημάτων, ανάμεσά τους μούμιες, αγάλματα και έναν εξαιρετικά σπάνιο πάπυρο μήκους 13 μέτρων με αποσπάσματα από το «Βιβλίο των Νεκρών».

Ο πάπυρος εντοπίστηκε το 2023 στην περιοχή Αλ-Γκουράιφα και, σύμφωνα με τον τότε γενικό γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Μοστάφα Ουαζίρι, ήταν «σε πολύ καλή του κατάσταση». Το χειρόγραφο αυτό είχε σχεδιαστεί για να καθοδηγεί τον νεκρό στο ταξίδι του προς τη μεταθανάτια ζωή, στοιχείο θεμελιώδες στην αιγυπτιακή ταφική παράδοση.

Το λεγόμενο «Βιβλίο των Νεκρών» είναι σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια συλλογή κειμένων με ποικίλες λειτουργίες, όπως η καθοδήγηση των ψυχών στον κάτω κόσμο. Στην αρχαία αιγυπτιακή γλώσσα, τα κείμενα αυτά είναι γνωστά ως «Βιβλίο της Εξόδου στο Φως της Ημέρας» και αποσπάσματά τους συχνά τοποθετούνταν στους τάφους.

Το νεκροταφείο χρονολογείται στην περίοδο του Νέου Βασιλείου (περίπου 1550–1070 π.Χ.), μια εποχή μεγάλης ακμής για τον αιγυπτιακό πολιτισμό.

Εκτός από τον πάπυρο, οι ανασκαφές αποκάλυψαν μούμιες, σαρκοφάγους, φυλαχτά και πολυάριθμα ειδώλια shabti ή ushabti, τα οποία, σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, προορίζονταν να υπηρετούν τους νεκρούς στη μετά θάνατον ζωή.

Η Λάρα Βάις, διευθύνουσα σύμβουλος του Μουσείου Ρόμερ και Πελιτσάους στη Γερμανία και ειδική στο «Βιβλίο των Νεκρών», δήλωσε στο Live Science ότι «αν είναι τόσο μακρύς και καλά διατηρημένος, πρόκειται σίγουρα για μια εξαιρετική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανακάλυψη».

Κατά τις ίδιες ανασκαφές εντοπίστηκαν επίσης πολυάριθμα κανωπικά αγγεία, που χρησιμοποιούνταν για τη φύλαξη των οργάνων των νεκρών, καθώς και τμήματα λίθινων σαρκοφάγων που κάποτε περιείχαν ξύλινες λάρνακες.

Πηγή: indy100.com