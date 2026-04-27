Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει μια μεγάλη ευκαιρία για την προσθήκη ενός ακόμη τίτλου στη συλλογή του, καθώς ηττήθηκε με 3-2 από τον ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη απογοήτευση στο στρατόπεδο του Δικεφάλου, ο οποίος, αν και μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πήρε από νωρίς το προβάδισμα, δεν κατάφερε να διατηρήσει σταθερή απόδοση και πειστική εικόνα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η αγωνιστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να αφήσει πίσω της τον τελικό και να επικεντρωθεί άμεσα στις επόμενες υποχρεώσεις. Και αυτό είναι εύκολο να ειπωθεί, αλλά θα πρέπει να γίνει πράξη. Ο Δικέφαλος αναζητά τρόπο να μαζέψει τα κομμάτια του με στόχο την επιστροφή στις νίκες, τη γεύση των οποίων αγνοεί από τις 15 Μαρτίου!

Δεν χρειάζεται να πεις ή να γράψεις πολλά για το τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου το είπε με μια πρόταση στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του τελικού: «Σε κάθε ματς, όταν κάτι στραβώνει, ουσιαστικά εμείς παρατούσαμε την κατάσταση».

Αλλάζουν τα δεδομένα

Η απώλεια του Κυπέλλου δεν έχει μόνο ψυχολογικό αντίκτυπο, αλλά επηρεάζει και τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό, καθώς στερεί από τον ΠΑΟΚ την απευθείας πρόκριση στα play offs του UEFA Europa League, που θα του εξασφάλιζε συμμετοχή σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πλέον, τα δεδομένα αλλάζουν και οι Ασπρόμαυροι οφείλουν να αναζητήσουν μέσω του πρωταθλήματος το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα, ώστε να παραμείνουν εντός ευρωπαϊκών στόχων.

Η τελική κατάταξη στη Super League θα καθορίσει και τη διαδρομή της ομάδας στην Ευρώπη για τη σεζόν 2026-2027. Η πρώτη θέση οδηγεί στα play offs του Champions League, η δεύτερη στον δεύτερο προκριματικό της ίδιας διοργάνωσης, η τρίτη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και η τέταρτη στον αντίστοιχο γύρο του Conference League.

Αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση των play offs με 58 βαθμούς, ακολουθώντας τον Ολυμπιακό που έχει 61, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία διατηρεί διαφορά οκτώ βαθμών από τον Δικέφαλο. Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, βρίσκεται οκτώ βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ. Τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια αποκτούν χαρακτήρα «τελικών», καθώς μέσα σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων θα κριθεί η ευρωπαϊκή προοπτική της ομάδας.

* Μια μέρα μετά την απώλεια του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ για την ομάδα των ανδρών, η ομάδα γυναικών ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ στέφθηκε και μαθηματικά πρωταθλήτρια, καθώς νίκησε με 1-0 στο Ηράκλειο τον ΟΦΗ και σε συνδυασμό με την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Βόλο, επέστρεψε στον θρόνο της. Ο Δικέφαλος στοχεύει στο νταμπλ, καθώς βρίσκεται στον τελικό του Κυπέλλου εκεί που θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης.