Μετά από 39 χρόνια αναμονής, ο ΟΦΗ επέστρεψε στην κορυφή του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σηκώνοντας το τρόπαιο στον ουρανό του Πανθεσσαλικού Σταδίου.

Οι Κρητικοί επικράτησαν του ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση και κατέκτησαν το δεύτερο τρόπαιο στον θεσμό στην ιστορία τους.

Και τι δεν είδαμε στον τελικό του Βόλου. Ο ΠΑΟΚ να προηγείται, ο ΟΦΗ να πετυχαίνει την ανατροπή, τον «Δικέφαλο» να απαντά στις καθυστερήσεις με τον Γιερεμέγιεφ. Στην παράταση το πέναλτι του Ισέκα χάρισε τον τίτλο στους Κρητικούς.

Ο ΠΑΟΚ στα Τάρταρα, ο ΟΦΗ στον 7ο ουρανό. Απολαύστε ξανά κάθε στιγμή του τελικού στα highlights.