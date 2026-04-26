Η μητέρα του Τιάγκο Νους βρέθηκε στο επίκεντρο της ιστορικής βραδιάς του ΟΦΗ, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, και μίλησε για τη συγκίνηση και την υπερηφάνεια που ένιωσε βλέποντας τον γιο της να πρωταγωνιστεί στον τελικό.

Ο Νους, μετά το δεύτερο γκολ του ΟΦΗ κόντρα στον ΠΑΟΚ, έτρεξε προς την εξέδρα και αγκάλιασε τη μητέρα του, σε μια από τις πιο δυνατές εικόνες του αγώνα.

Η ίδια, μιλώντας στην Cosmote TV, αναφέρθηκε στη διαδρομή του γιου της και στην πορεία του από μικρή ηλικία, τονίζοντας τη συγκίνησή της για όσα έζησε στον τελικό.

«Είναι πολύ μεγάλη υπερηφάνεια για όλη την οικογένεια, τον έβλεπα από 5 ετών να πατάει αγωνιστικό χώρο, δεν μπορούσα να φανταστώ τη στιγμή που θα παίζει στην Ευρώπη και θα έχει κατακτήσει Κύπελλο…».