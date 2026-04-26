Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν πασίγιο σε αυτούς του ΠΑΟΚ μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τους Κρητικούς, σε μία όμορφη στιγμή στο Πανθεσσαλικό.

Μια εικόνα fair play που ξεχώρισε καταγράφηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο μετά τη λήξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπου ο ΟΦΗ επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε το τρόπαιο.

Τη στιγμή της απονομής, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Χρήστου Κόντη, καθώς και ο ίδιος ο Έλληνας τεχνικός, στάθηκαν παραταγμένοι και χειροκρότησαν τους αντιπάλους τους, σχηματίζοντας πασίγιο κατά την είσοδο των παικτών του ΠΑΟΚ για την παραλαβή των μεταλλίων τους.