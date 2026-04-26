Έντονα φορτισμένος συναισθηματικά παρουσιάστηκε ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, μετά το τέλος του μεγάλου τελικού.

Η ομάδα της Κρήτης έφτασε σε μια σπουδαία επιτυχία στο Πανθεσσαλικό, επικρατώντας με 3-2 του ΠΑΟΚ και επιστρέφοντας στην κορυφή του θεσμού έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο τεχνικός των Κρητικών στάθηκε στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, αλλά και στη στήριξη του κόσμου, εμφανώς συγκινημένος από τη στιγμή. Λίγο αργότερα, μάλιστα, οι παίκτες του τον πήραν μαζί τους για να γιορτάσουν την ιστορική αυτή κατάκτηση.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι τρομερό το συναίσθημα, κοιτάω εδώ τον κόσμο και τα παιδιά αυτά που έκαναν συγκλονιστική προσπάθεια στο γήπεδο, με ό,τι έγινε. Είμαστε πανάξιοι Κυπελλούχοι, τα παιδιά το αξίζουν με όλη αυτή τη δουλειά που έχουν κάνει. Πραγματικά τους ευχαριστώ και είμαι περήφανος, για την Κρήτη και για όλο αυτόν τον λαό.

Πάθος, περηφάνεια, αγάπη, φιλοξενία. Ο κόσμος της Κρήτης είναι καταπληκτικός, νιώθω λες και είμαι 100 χρόνια εκεί, τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Έπρεπε να δώσω κάτι πίσω από την αγάπη που έχω εισπράξει. Είναι ένα συγκλονιστικό επίτευγμα για την ομάδα μας να μπορέσουμε του χρόνου να κάνουμε κάτι μεγάλο.

Έχουμε πιθανότητα να μπούμε στο Europa League και θα είμαστε σε ομίλους σίγουρα. Τι να πω;»,