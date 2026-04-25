Ο ΟΦΗ έγραψε μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας μετά τη νίκη με 3-2 επί του ΠΑΟΚ στον τελικό που διεξήχθη στον Βόλο.

Χιλιάδες φίλοι των Κρητικών βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για να ζήσουν από κοντά τη μεγάλη στιγμή, όμως ακόμη περισσότεροι ήταν εκείνοι που παρακολούθησαν το παιχνίδι από το Ηράκλειο και κάθε γωνιά της Κρήτης.

Με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, η ένταση μετατράπηκε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Καφετέριες και μαγαζιά… «σείστηκαν», με τον κόσμο να ξεσπά σε φωνές, αγκαλιές και χειροκροτήματα.