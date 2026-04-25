Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson από τον ΟΦΗ, μετά το εντυπωσιακό 3-2 επί του ΠΑΟΚ στην παράταση, ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της επόμενης σεζόν.

Πλέον, πέντε ελληνικές ομάδες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στις διοργανώσεις της UEFA για το 2026/27, με τους Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να έχουν σε μεγάλο βαθμό εικόνα για τη διαδρομή τους, η οποία θα οριστικοποιηθεί βάσει της τελικής κατάταξης στη Stoiximan Super League.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη σεζόν στην 11η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης, χωρίς να καταφέρει να ξεπεράσει την Τσεχία. Ως αποτέλεσμα, η κατανομή των ευρωπαϊκών θέσεων παραμένει ίδια με πέρυσι, με τις ομάδες να εξασφαλίζουν τα ίδια εισιτήρια όπως και την προηγούμενη χρονιά.

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της Ελλάδας για τη σεζόν 2026-27