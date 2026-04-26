Μια από τις πιο δυνατές και ανθρώπινες στιγμές του τελικού ανήκε στον Τιάγο Νους, σε μια εικόνα που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, μετά το γκολ που πέτυχε στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του, δεν κατευθύνθηκε απλώς προς τους συμπαίκτες του, αλλά έτρεξε προς την εξέδρα. Εκεί, σε μια αυθόρμητη κίνηση, ανέβηκε στα κάγκελα για να πανηγυρίσει μαζί με τη μητέρα του, η οποία βρισκόταν ήδη στις εξέδρες.

Το παιχνίδι φυσικά είχε ακόμη δρόμο, όμως μετά τη λήξη και την κατάκτηση του τροπαίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, η συγκίνηση κυριάρχησε και οι δύο τους μίλησαν πιο ήρεμα για όσα έζησαν.

«Δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια και να το περιγράψω αυτό που νιώθω… Να έχω τη μητέρα μου και την οικογένεια μου δίπλα μου και να μου λένε πόσο περήφανοι είναι για μένα είναι πραγματικά απίστευτο», είπε ο Νους με τη μητέρα του να συμπληρώνει:

«Είναι πολύ μεγάλη περηφάνεια για όλη την οικογένεια μας… Από 5 χρονών όταν τον είδα για πρώτη φορά να μπαίνει σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, το ονειρευόμου αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ερχόταν η στιγμή που θα παίξει στην Ευρώπη, θα κατακτήσει ένα Κύπελλο και θα παίξει στην Ευρώπη».