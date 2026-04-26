Τα συγχαρητήριά του για την ιστορική επικράτηση του ΟΦΗ με 3-2 στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος στην παράταση απέναντι στον ΠΑΟΚ και την κατάκτηση του 2ου Κυπέλλου Ελλάδος στην ιστορία του, έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έγραψε στο X, ότι οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντη «έκαναν υπερήφανους» όλους τους Κρητικούς.

Η ανάρτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ:

«Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ, που μετά από 39 χρόνια κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας.

Απόψε η Κρήτη μας γιορτάζει!

Μας κάνατε πολύ περήφανους!»