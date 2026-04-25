Γεύμα στο ξενοδοχείο King George παρέθεσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προς τους Γάλλους υπουργούς που συνοδεύουν τον Εμανουέλ Μακρόν κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα.

Το γεύμα πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την υπογραφή των εννέα συμφωνιών στο Μέγαρο Μαξίμου και τις κοινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γάλλου προέδρου. Πριν η γαλλική αποστολή συνεχίσει προς την επόμενη εκδήλωση του προγράμματός της, έγινε μια μικρή στάση για χαλάρωση και συζήτηση.

Στο τραπέζι παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς και η Ντόρα Μπακογιάννη.

Ο χαιρετισμός του Υπουργού Εξωτετρικών ήταν ο εξής:

Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να σας καλωσορίζω σήμερα στην Αθήνα. Οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών μας είναι διαχρονικοί και ιδιαίτερα ισχυροί.

Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την παρουσία σας. Σας καλωσορίζουμε σε μια εξαιρετική στιγμή, καθώς και σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ήπειρό μας και για τον κόσμο. Σήμερα ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τη στρατηγική εταιρική μας σχέση, τόσο σε γεωπολιτικό όσο και σε διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο. Πρόκειται για μια νέα εποχή στις σχέσεις μας.

Σε τρία χρόνια από σήμερα θα γιορτάσουμε 200 χρόνια διπλωματικών σχέσεων. Είναι εντυπωσιακό ότι εγκαθιδρύσαμε διπλωματικούς δεσμούς πριν ακόμη από την επίσημη σύσταση του ελληνικού κράτους, γεγονός που αναδεικνύει το βάθος της ιστορικής μας σχέσης και του κοινού μας οράματος.

Είμαι πραγματικά ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και που έχουμε την ευκαιρία να σας φιλοξενήσουμε, μαζί με τους συναδέλφους και φίλους μας.

Ζήτω η Γαλλία, Ζήτω η Ελλάδα, Ζήτω οι ελληνογαλλικές σχέσεις.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.